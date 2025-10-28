料理人・パティシエが「投資対象」に…ミシュラン星の裏で暗躍する”黒子”ファンドの正体

星付きレストランが減少！？

’25年９月25日に『ミシュランガイド東京2026』の全セレクションが昨年に引き続きウェスティンホテル東京で発表された。

今年の掲載軒数は526軒（新規65軒、昇格７軒）で、日本で初登場の「東南アジア料理」を含む37の料理カテゴリーから構成されている。その内訳は、セレクテッドレストラン252軒（新規38軒）、価格以上の満足が得られるビブグルマン114軒（新規16軒）、一つ星122軒（新規11軒、昇格３軒）、二つ星26軒（新規０軒、昇格３軒）、三つ星12軒（新規０軒、昇格１軒）、ミシュラングリーンスター13軒（新規１軒）。

星付きレストランは160軒となり、ミシュランガイドが日本に上陸した’07年の『ミシュランガイド東京2008』以降引き続き、東京は世界で最も星付き掲載店が多い都市となっている。また、ミシュランガイドが力を入れる、持続可能な食文化に積極的に取り組むレストランに授与されるミシュラングリーンスターも、世界で最も軒数が多い都市だ。ビブグルマンやセレクテッドレストランの数も増加しており、美食の裾野が広がっている。

ほかの都市との差がもともと大きかったので世界最多を堅持しているが、星付きレストランの軒数は減少している。’07年に日本に初上陸した『ミシュランガイド東京2008』では、星付きレストランは150軒であった。『ミシュランガイド東京・横浜・湘南2012』では東京が247軒とピークを記録し、その後は増減があり、『ミシュランガイド東京2025』では170軒となり、今年は160軒となっているのだ。

“投資ファンド”が狙う「料理人・パティシエ」

東京のレストランに勢いがなくなったかといえば、そうでもない。この５年ほどで増えているのは、投資会社による“案件”だ。料理人を投資対象として、審査し、回収できる可能性があると見込めば、独立開業を支援するためにファンドから資金提供や融資を行う。

レストランが利益を上げられるようになると、新会社を設立してMBO（マネジメント・バイアウト）を実施し、最終的に料理人が100％オーナーとなり、投資会社はリターンを得る仕組みだ。料理人に限らず、パティシエも対象となっている。

個人事業主として独立する場合に比べれば、開業資金に雲泥の差が生まれる。レストランの開業には一般的に1000万円以上かかるといわれているが、その数倍もの資金を投入することができる。好立地の広い空間やこだわりのインテリア、最新の什器と効率のいい動線設計、名窯のテーブルウェアや十分なスタッフなど、最初から望むものがすべて揃えられる。

資金だけではなく、経営や財務、マーケティングなどさまざまなノウハウが得られるのも大きい。公式サイトの制作や予約システムの最適化、メディアへのアプローチや露出も万全だ。

こういったスキームが確立されていることもあって、前途有望な若手や、さらなるステップアップを目指す料理人が支援を受けて、豪華絢爛な高級店を出店できるのだ。ただ、投資対象になっていることを明らかにしたくない料理人が多く、投資会社も黒子に徹しているので、具体的にはあまり表面化していないのが現状である。

開店２ヵ月で「ビブグルマン」に掲載！『ナイトマーケット』とは…？

そうした中で、日本経済新聞の取材にも応じている注目店が『ナイトマーケット』だ。’25年７月１日に渋谷でオープンし、『ミシュランガイド東京2026』では早速ビブグルマンとして登場。料理カテゴリーに「東南アジア料理」が新しく加わり、『ナイトマーケット』だけが属している。

ベトナム料理やタイ料理、フィリピン料理など、シェフの内藤千博氏によるモダンなアジア料理が味わえる。美しいロゼ色に仕上げて鴨肉の佳味を引き出した「鴨胸肉の炭火焼きとケチャップマニス」は必食の一品。ナチュラルワインの品揃えも豊富で、ハーバルな料理との相性が抜群だ。予算はディナーで１万円ほどからと、極めて高いというわけではない。

2026版・新登場の「ビブグルマン」＆「セレクテッドレストラン」注目店

今年から新しく登場したおすすめのビブグルマンやセレクテッドレストランはほかにもあるので、予算とともに紹介したい。

目白通りに位置する『手打蕎麦 じゆうさん』（中野区東長崎／昼2000円〜、夜6000円〜）は、蕎麦粉と水のみで打った十割蕎麦「せいろそば」、手挽きの石臼で殻ごと粗挽きにした「手挽き田舎そば」が出色。注文を受けてから銅鍋で焼き上げるふんわりとした「玉子焼き」も評判だ。こちらを肴にハートランドビールを嗜みながら蕎麦を待つのも至福の時間である。

『イドル』（代官山／昼１万円〜、夜２万円〜）はミシュランガイドで一つ星を獲得した金川大輝氏が、オーナーシェフとしてオープンしたカウンターフレンチ。フライドチキンを“美食”に昇華させた「ウズラのコルドンブルー」やおつな味わいの「鰻のマトロット（赤ワイン煮込み）」が白眉だ。

横浜の人気鮨店「なか條」で修業した黒川清人氏が’23年に開業したのが『箱崎町すみと』（水天宮前／３万円〜）。地階ながらも広々とした空間で、「やま幸」からの鮪の握りや一体感のある巻物、二種の玉子など、心に刻まれるものばかり。前日までに予約すれば、ランチも営業するなどフレキシブルだ。

『寛心』（赤羽橋）は「京都 吉兆」で約20年修業を積んだ中井甚恭氏が店主を務める。「おまかせコース」（２万7500円）に加えて、ショートコース「季節のお料理３品」（6600円）が用意されているのも特徴。自分で巻く「鰤棒寿司」や日本酒のアテにいい「寛心のピータン」など、オリジナリティあふれるメニューも。

赤坂洋介氏は、二つ星「ピエール・ガニェール」でエグゼクティブシェフの重責を担った実力派。その赤坂氏が独立してオープンした話題店が『ラ・メゾン・コンフォターブル』（麻布十番／昼１万5000円〜、夜３万円〜）だ。美しく繊細なアミューズの盛り合わせにはじまり、軽快なフランス料理でゲストを魅了。店名通り、心地よい食体験が紡がれる。

『ミシュランガイド東京2026』のレストランセレクションに新しく登場した店は、今後ますます注目される。気になるレストランがあれば、さっそく足を運んでほしい。

取材・文・写真：東龍

’76年台湾生まれ。テレビ東京「TVチャンピオン」で’02年と’07年に優勝。ファインダイニングやホテルグルメを中心に、料理とスイーツ、お酒をこよなく愛する。炎上事件から美食やトレンド、食のあり方から飲食店の課題まで、独自の切り口で分かりやすい記事を執筆。審査員や講演、プロデュースやコンサルタントも多数。