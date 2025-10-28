2児の母・西山茉希、健康的な和定食披露「食欲刺激される」「飯テロ」の声
【モデルプレス＝2025/10/28】モデルの西山茉希が10月28日、自身のInstagramを更新。健康的な和定食を公開した。
【写真】39歳2児の母モデル「身体に良さそうなものいっぱい」和定食披露
◆西山茉希、銀ダラの西京焼きメインの和定食披露
「＃西山食堂」と度々手料理を投稿している西山は「銀鱈様様」と銀ダラの西京焼きをメインにした食卓の写真を投稿。カニカマ入りのだし巻き卵やきゅうりの塩漬け、トマトや豚汁を添え、品数が豊富で健康的な和定食を披露した。
◆西山茉希の投稿に「食欲刺激される」の声
この投稿に、ファンからは「身体に良さそうなものいっぱい」「食欲刺激される」「相変わらず美味しそう」「飯テロ」といったコメントが寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
