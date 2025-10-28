【ZARAの新作】が大当たり！ 大人の洗練見え♡「グレー色アイテム」

この秋冬に洗練見えを狙うなら、【ZARA（ザラ）】の「グレー色アイテム」がおすすめ。幅広いコーデに合わせやすく、シックな雰囲気をプラスしてくれるはず。今回は、オンオフ問わず活躍が期待できるZARAの新作グレー色アイテムをピックアップ。大人の上品さと落ち着きを演出し、1点投入するだけでコーデをグッとアップデートしてくれそうなデザインは、早めにチェックしてみて！

異素材ミックスで魅せる洗練レイヤード

【ZARA】「コンビポプリンニットセーター」＜ホワイト/ グレー＞\8,590（税込）

異素材の組み合わせで大人のこなれ感を演出するトップス。グレーのニットにホワイトのシャツを重ね着したようなコンビネーションで、これ1枚着るだけでオシャレ上級者風のレイヤードスタイルを完成させてくれそうです。ニット部分は柔らかく暖かそうで、上品なグレーが落ち着いた印象。裾や袖口から覗くシャツ部分が抜け感をプラスしてくれるので、お気に入りのボトムスに合わせて軽快な着こなしを楽しんで。

大人のための上品ニットワンピ

【ZARA】「ベルト付きニットミディワンピース」＜ダークグレー＞\8,590（税込）

控えめに広がるスカートのフレアデザインと、高見えしそうなレザー調のウエストマークがポイントのニットワンピ。体のラインを美しく見せながらもリラックス感をキープしてくれそうなシルエットです。ダークグレーが、秋冬らしい深みと大人の落ち着きを演出してくれるはず。ブーツやパンプスを合わせればきれいめに、スニーカーで外せば大人カジュアルなコーデに仕上がりそう。

美脚シルエットのきれいめパンツ

【ZARA】「ベルトパンツ」＜グレー＞\7,990（税込）

さり気ないタックからつながるセンタープレスをきかせた、ストレートシルエットのパンツ。縦ラインを強調して脚のラインをすっきりと見せてくれそう。さらに、ハイウエストデザインでスタイルアップ効果も期待できるかも。細身のクロコ調デザインのベルトがセットになっており、コーデを引き締めて洗練された雰囲気を引き立てるアクセントになっています。オフィスや食事会などでも活躍が期待できる、穿くだけできちんと見えが叶いそうな1本です。

肩から作る大人の洗練ムード

【ZARA】「ヘリンボーンショルダーパッドブレザー」＜グレー＞\12,590（税込）

シンプルでクラシカルなデザインのブレザーには、程よいボリュームのショルダーパッドが入り、立体的なシルエットを構築しています。深いグレーの色合いが知的で洗練された印象を与え、羽織るだけで凛とした存在感漂うスタイリングに格上げしてくれるかも。パンツにもスカートにもバランスよく合わせられそうな、ヒップにかかるやや長めの丈感は幅広い着こなしが期待できます。トップス + デニムのカジュアルコーデに羽織るのも良し、キレイめボトムスやブラウスを合わせてかっちりしたコーデに仕上げても◎

writer：タニメグミ