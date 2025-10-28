ブランド誕生25周年記念！ドレスアップした「発表会ベリエちゃん」シリーズ登場
ナルミヤ・インターナショナルが展開するジュニアブランド「mezzo piano junior（メゾ ピアノ ジュニア）」は、ブランド誕生25周年を記念し、“With a melody”をテーマにした上品で華やかなコレクションから、ドレスアップした特別仕様の「発表会ベリエちゃん」アイテム〈全6種〉を発売する。
【写真】キラキラかわいい『ベリエちゃんバニティショルダー』
11月8日から24日の期間限定で、サンシャインシティ 専門店街アルパ（東京・池袋）にて開催される「ナルミヤキャラクターズ POP UP SHOP」にて先行販売。その後、公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」にて25日午前10時より販売する。
■発表会ベリエちゃん アイテムラインナップ（価格は全て税込）
『発表会ベリエちゃんぬいぐるみチャーム』4290円
25周年を記念した特別仕様のベリエちゃんぬいぐるみチャーム。オリジナル音符柄やベロア素材を使用し、キラキラリボンにパールネックレス、ふんわりドレスにハイヒールと華やかな雰囲気のベリエちゃんに仕上げた。
『発表会ベリエちゃん柄BIGリボントート』7590円
発表会ベリエちゃんの総柄生地を使用し、大きなリボンをあしらった、とびきりキュートなトートバッグ。8.5センチのマチ付きで底も丈夫な作りのため、大きめの楽譜やうちわなどもすっぽり収納できる大容量サイズ。レッスンバッグとしてはもちろん、推し活にもおすすめ。
『ベリエちゃんバニティショルダー』1万4190円
リボン付きの持ち手にキラキラのビジューをあしらった、華やかでかわいらしいバニティショルダーバッグ。淡いピンクカラーとベリエちゃんプレートがポイントで、内側の裏地も総柄デザインになっており、かわいさ満点。
『発表会ベリエちゃんランダムアクリルキーホルダー』880円
特別仕様の発表会ベリエちゃんがアクリルキーホルダーに。ラメ入りでほんのりキラキラ、かわいさ満点のデザイン。全6種のうち、どのベリエちゃんが手に入るかは開けてからのお楽しみのランダム仕様。
『発表会ベリエちゃん柄ポーチ』3960円
発表会ベリエちゃんの総柄生地を使用したポーチ。大きく開く仕様で中身が見やすく、出し入れもスムーズ。内側には仕切りポケットが1つあり、メイクや小物入れにぴったりのサイズ感。
『【WEB限定】発表会ベリエちゃん柄タンブラー』3300円
発表会ベリエちゃんの総柄を使用した、真空2層構造のステンレス製サーモタンブラー。軽量で持ちやすく、汚れやにおいが付きにくいステンレス製を採用。容量380ミリリットルで、飲み口をへこませることで、さまざまなテイクアウトカップにも対応。
