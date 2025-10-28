「ビルドとウォズの共演」“仮面ライダー俳優”2ショットに反響「胸熱」 ドラマ『コーチ』で刑事VS容疑者
俳優の犬飼貴丈が、28日までに更新されたテレ東ドラマ9『コーチ』（毎週金曜 後9：00）の公式インスタグラムに登場。共演した渡邊圭祐とのオフショットに反響が寄せられた。
【写真】 刑事と犯人役…“仮面ライダー俳優”2ショットに反響「胸熱」
原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち。そこに現れた“冴えないおじさん”向井光太郎（唐沢寿明）。実は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメント。犬飼と渡邊は2話に登場。犬飼は東新宿署刑事課強行犯係刑事の所貴之役。渡邊は所から取り調べを受ける容疑者・増岡を演じた。
「取調室に向かう、所（#犬飼貴丈）＆増岡（#渡邊圭祐）をお届け」とつづり、スーツ姿の犬飼と、帽子やサングラスを被った渡邊の2ショットをアップした。
犬飼は『仮面ライダービルド』で主人公・仮面ライダービルド役、そして渡邊は『仮面ライダージオウ』で仮面ライダーウォズ役と、ともに仮面ライダー作品に出演していることもあり、ネットでは「ビルドとウォズの共演。たまらなかった！」「ビルドとウォズが並んでいるだけで…胸熱ですよね…」「いや仮面ライダーすぎるでしょ」といった声をはじめ「2人とも素敵」「イケメンすぎて」などのコメントが寄せられた。
