¡¡¡þNBA¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º108¡¼122¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î27Æü¡¡¥¯¥ê¥×¥È¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê27¡Ë¤¬27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÆÀ°Õ¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É3»î¹çÏ¢Â³¤Î2·åÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë16ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¤·¤«¤·¸Î¾ã¼ÔÂ³½Ð¤Î¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¤¬¸É·³Ê³Æ®¤Î41ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬ÇÔÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÏÂç¹õÃì¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤¬³«Ëë¤«¤é·ç¾ì¡£¤½¤·¤Æ¼çÎÏ¤Î¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤âº¸»Ø¤Î¤Í¤ó¤¶¤Èº¸Â²¼Éô¤ÎÂÇËÐ¤ÇÌó1½µ´Ö¤Î·ç¾ì¤¬Í¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Ø¥¤¥º¤âº¸É¨¤ÎÄË¤ß¤Ç·ç¾ì¡£¤µ¤é¤Ë26Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥¥ó¥°¥¹Àï¤Ç¥²¥¤¥Ö¡¦¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¤¬º¸Â¼ó¤Î¤Í¤ó¤¶¤ÇÁ´¼£2¡Á4½µ´Ö¡¢¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¤â±¦ÂçÂÜ»ÍÆ¬¶ÚºÃ½ý¤Î¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£¸Î¾ã¼ÔÂ³½Ð¤ÇËÜ·ÀÌóÁª¼ê¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¤¬·ç¾ì¤·¡¢2WAY¤Î3Áª¼ê¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÈ¬Â¼¤Ï¤³¤ÎÆü¤â¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè1Q¤Ï»Ä¤ê9Ê¬6ÉÃ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤«¤éÁê¼ê¤ÎÈ¿Â§¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò2ËÜÄÀ¤á¤Æ½éÆÀÅÀ¡£¤·¤«¤·FG¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢»Ä¤ê3Ê¬44ÉÃ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2Q¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½Ð¾ì¡£»Ä¤ê9Ê¬56ÉÃ¤Ç¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Æ¥£¥Ã¥×¥¤¥ó¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤³¤Î»î¹ç½éFG¤òÄÀ¤á¤¿¡£»Ä¤ê6Ê¬43ÉÃ¤Ç°ìÃ¶¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê5Ê¬20ÉÃ¤«¤éºÆ¤Ó½Ð¾ì¡£»Ä¤ê3Ê¬59ÉÃ¤Ç¥¿¡¼¥ó¥¢¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥Õ¥§¥¤¥À¥¦¥§¥¤¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£»Ä¤ê1Ê¬7ÉÃ¤Çº¸¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é3P¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤â³«»Ï¤«¤é½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·ÆÀÅÀ¤Ë¤ÏÍí¤á¤º»Ä¤ê6Ê¬36ÉÃ¤Ç°ìÃ¶¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê5Ê¬5ÉÃ¤Ç¥³¡¼¥È¤ËÌá¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê3Ê¬16ÉÃ¤Ç±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é3P¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¡¢¸åÈ¾½éÆÀÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë»Ä¤ê2Ê¬16ÉÃ¤Ë¤ÏÂ®¹¶¤«¤é¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡Âè4Q¤â°ú¤Â³¤½Ð¾ì¤¬¡¢»Ä¤ê8Ê¬26ÉÃ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê4Ê¬43ÉÃ¤«¤éºÆ¤Ó¥³¡¼¥È¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡È¬Â¼¤Ï36Ê¬25ÉÃ½Ð¾ì¡£16ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï12ËÜ»îÅê¤Ç6ËÜÀ®¸ù¡£FGÀ®¸ùÎ¨¤Ï50¡ó¡£3P¥·¥å¡¼¥È¤Ï5ËÜ»îÅê¤Ç2ËÜÀ®¸ù¡£3PÀ®¸ùÎ¨¤Ï40¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¼çÎÏ¤ò·ç¤¤Ê¤¬¤é¤â¥ê¡¼¥Ö¥¹¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£¤·¤«¤·¡Èµ´Ìç¡É¤Ç¤¢¤ëÂè3Q¤Ë¶ìÀï¡£³«»ÏÁá¡¹¤Ë2¡Ý8¤Î¥é¥ó¤ÇÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¡¼¥Ö¥¹¤¬2ÀïÏ¢Â³40ÆÀÅÀ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÎÌöÆ°¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎµÕÅ¾½ÐÍè¤º¤ËÇÔÀï¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï1Æü¶õ¤¤¤Æ¡¢29Æü¡ÊÆ±30Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥¦¥ë¥Ö¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£