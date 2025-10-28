お笑いコンビ・なすなかにしの中西茂樹が、10月28日（火）放送の『どこまでハラスメント』に出演。優秀な兄と比べられ続けた過去と、周囲から投げかけられた心ない言葉を明かした。

本番組は、現代社会に氾濫する「ハラスメント」の線引きをはっきりさせる討論バラエティ。セクハラ、パワハラ、モラハラ、マタハラなど、言いたくても言えないハラスメントのモヤモヤを、”大天使アレン様”がぶった斬る。今回討論するハラスメントのテーマは「モラハラ」。ゲストには、森香澄、お見送り芸人しんいち、ハシヤスメ・アツコ、なすなかにしの中西茂樹が登場した。

この日、中西は自身が経験した”モラハラエピソード"を披露。中西には3つ年上の優秀な兄がおり、「勉強もできたし運動もできたから、ずっと比べられてきた」という。「学校では先生にも友達にも『弟はカスで生まれてるから』と言われ続けた」と衝撃の言葉を明かし、スタジオを驚かせた。

これに森は「難しいですよね。お兄様が優秀なのは変わらないじゃないですか。比べる必要はないと思うけど、逆にめちゃくちゃ褒められるのも難しい」とコメント。また、アレン様は「暴言でしょ」と一刀両断した。

森は「愛と捉えることもあるじゃないですか。親だから『ウチの子バカやねん』みたいな愛の形もある」と悪意がない可能性を指摘。しかし中西は「いやいや真剣なトーンですよ。『茂樹はもうアカンと思うのよね』みたいな」と否定し、「運動もできんかったし、勉強もできんかったから、そこをずっと言われ続けてて……」と当時を振り返った。

そんな中西に対し、しんいちは「でもめちゃくちゃ面白いですけどね」とフォロー。すると中西は、「俺はめちゃくちゃ面白いのよ」と腕を組みながら即答し、スタジオには爆笑が巻き起こっていた。

