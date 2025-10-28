「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースのクレイトン・カーショー投手が延長十二回２死満塁から登板。見事にピンチを切り抜け、ロバーツ監督がガッツポーズを繰り出した。

延長十回から登板したシーハンが３イニング目のマウンド。先頭のカークを四球で歩かせてしまった。続くストローはスリーバントの末、一飛に仕留めた。クレメントの二ゴロ間に代走・ハイネマンは二塁へ進んだ。

ここでロバーツ監督はヒメネスを申告敬遠で歩かせ、シュナイダーとの勝負を選択。フルカウントから三ゴロに打ち取り、マンシーが懸命に三塁ベースに足を起きながら捕球。一旦はアウトの判定が下ったが、審判団のレビューでセーフに覆り満塁と傷口を広げた。

ここでロバーツ監督はベンチを出て今季限りで現役を引退するカーショーをマウンドへ送り込んだ。異様な雰囲気となる中、ルーカスにはボールが先行。それでもカウント２−２に戻すと、本拠地ファンは総立ちに。フルカウントとなり、ファウルで粘られた中、レッツゴー・ドジャースのチャントもわき起こった。最後はエドマンが前方へのゴロを捕球して一塁へグラブトス。見事にピンチを切り抜け、ロバーツ監督はガッツポーズ。スタンドでは抱き合いながら歓喜するファンもいた。

左腕は８日の地区シリーズ・フィリーズ戦でリリーフ登板し、２回６安打５失点。それ以来のマウンドだった。