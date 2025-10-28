TBS安住紳一郎アナウンサーが28日、同局系「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）に出演。トランプ米大統領が天皇陛下と会見中、皇居付近で起きていたある“騒動”について伝えた。

番組では、トランプ氏来日の話題を取り上げた。安住アナは「昨日西麻布から皇居のあたりは厳重な警戒が敷かれていて、赤坂のあたりも車が全く動かないという時間がしばらく続きました」と都内の交通規制について語り、続けて「午後7時過ぎなんですが、私も皇居のあたりを実は歩いていたんですが、こんな出来事があったんですよね。皆さん知ってますか？」と投げかけた。

モニターに映し出されたのは、国会議事堂前の交差点に黄色いビールケースと割れたビール瓶が大量に散乱する画像。「実はですね、警戒されている中でトランプ大統領が進む方向にトラックが横転しかけて、ビール瓶が大量に道路にまき散らされたということで」とトランプ氏が皇居を訪れていたタイミングで騒動が起きており、「すわ、テロ行為か…という緊張が走ったんですが、そんなことはなかったようですが」と話した。

その後のVTRでは、トラックに駆け寄る警官たちの姿とともに、ナレーションで「偶然近くを通りかかった安住アナウンサーも現場を撮影しました」と紹介。混乱を伝える写真とともに「撮影 安住紳一郎」とテロップが添えられていた。