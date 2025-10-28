1週間の出張に行くことになったパパと、それをお見送りするわんちゃんの光景が愛が溢れていると話題に。出張に出かける直前、わんちゃんとの別れを名残惜しむパパとわんちゃんの姿には、「こんなに可愛いんだもん、そうなります」「パパさんも寂しくて仕方ないですよね」と共感の声が寄せられています。投稿は88万再生を超えて、たくさんの人に癒しを届けることとなりました。

【動画：1週間の出張に行くことになった父→犬に『お別れ』を言った結果…尊すぎる『行ってきますの儀式』】

出張に向かうパパとお別れの挨拶

出張前にわんちゃんと触れ合う飼い主さんの光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『柴犬小雨』。この日、柴犬の小雨ちゃんのパパは1週間に及ぶ出張に向かうことになったのだそう。その間、小雨ちゃんと離れ離れになってしまうパパは、おうちを出る前に小雨ちゃんとたくさん触れ合うことに。

パパはソファに座ると、小雨ちゃんを仰向けの状態で膝の上に乗せて、小雨ちゃんのお顔をジッと見つめます。小雨ちゃんもいつもとは違うパパの様子に何かを感じたのか、パパの目を見つめ返してくれたのだそう。そんなふたりの姿は、言葉が無くともお互いの気持ちがわかり合っているように見えます。

パパの熱烈なご挨拶に、小雨ちゃんは…

そうして小雨ちゃんと見つめ合っていたパパ。すると、しばらく小雨ちゃんと会えない寂しさがあふれ出してしまったのか、小雨ちゃんに頬を寄せたりキスをしたりと、「大好き」の気持ちをたくさん伝え始めたといいます。

そんなパパにもみくちゃにされる小雨ちゃんですが、そのお顔はどこか嬉しそうだったとのこと。激しさが増していく「行ってきます」の挨拶に、目を細めたり、思わず舌をペロッと出していたのだとか。愛情いっぱいなふたりのお別れの儀式に、なんだかこちらまでほっこりしてしまいます。

パパがお出かけする間際の小雨ちゃんにキュン♡

そうして小雨ちゃんとのお別れの挨拶をひと通り済ませると、出張先へ向かうためソファから立ち上がったパパ。床に降ろされた小雨ちゃんは、解放感から体をぷるぷると震わせます。

その後、パパが小雨ちゃんに手を振って「行ってきます」の合図を送ると、小雨ちゃんはキョトンとした顔でパパを見つめていたそう。その表情は、パパがどこかへ行ってしまうことを察しているご様子。パパに翻弄されてしまう素直な小雨ちゃんに、思わずキュンとしてしまいます。

この光景には、「こんなに大好きじゃ、出張に行けなくなっちゃうｗ」「おふたりの姿に癒されています」「パパさん、出張お疲れ様です」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『柴犬小雨』では、そんな仲良し親子の小雨ちゃんとパパの日常が綴られていますよ。

小雨ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「柴犬小雨」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。