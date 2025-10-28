「どんな大舞台でも臆することはない」佐々木朗希がWS初登板でピンチ凌ぐ熱投　大谷翔平は4安打3打点　勝負の行方は延長戦に

佐々木朗希がワールドシリーズ初登板で無失点(C)Getty Images

ドジャースが現地時間10月27日、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に臨み、5−5のまま延長戦に突入。延長10回は両チーム無得点に終わっている。

息づまる熱戦だ。佐々木朗希が5−5の同点で迎えた8回一死一、二塁からマウンドに上がると、タイ・フランスを三ゴロに仕留め、二死二、三塁となってネーサン・ルークスを投ゴロに抑えてピンチを切り抜けた。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで「ロウキ・ササキ、ワールドシリーズ初登板でドジャースの危機を救う！」と投稿し、「ドジャースのこのルーキーはどんな大舞台でも臆することはない」と綴った。

佐々木は9回、先頭のブラディミール・ゲレーロJr.を右飛に打ち取り、その後は四球で一死一塁。続くドールトン・バーショは一塁手のフレディ・フリーマンのグラブをはじいたが、二塁手のトミー・エドマンが見事なバックアップで三塁に送球。三塁に向かった一塁走者をアウトにするスーパープレーを見せた。佐々木は味方の好守備もあり、イニングを跨いでの9回も無失点で終えている。