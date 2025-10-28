『ミャクミャク誕生ものがたり』展覧会、開催決定 ミャクミャク絵本のデザイン画など初展示【概要】
大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」をテーマにした絵本『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』（フェリシモ出版）の展覧会『ミャクミャク絵本展 ミャクミャク誕生ものがたり』が、11月5日〜30日にStage Felissimo（神戸市中央区）2Fの「FELISSIMO GALLERY」（フェリシモ チョコレート ミュージアム前）で開催決定した。入場無料
【画像】初めて明かされるミャクミャク誕生の物語
会場では、ミャクミャクをデザインした絵本作家・デザイナーの山下浩平氏により描かれた『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』の山下氏サイン入りデザイン画が初めて展示される。
また、山下氏によるひとつひとつの絵の解説や、絵本の中に入り込んだような体験ができるパネル展示など、絵本の世界をより深く楽しんでいただけるコンテンツを用意。
『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』は、構想3年、全編描き下ろしで、初めて明かされるミャクミャク誕生の物語。小さな細胞として誕生したミャクミャクが、ほかの生き物や自然、文明と出会うことで、世界に存在する形や色の中にある素晴らしさを見つけ、想像、変化、共生しながら未来へ脈々とつながっていく姿が描かれる。
■展覧会名：ミャクミャク絵本展 ミャクミャク誕生ものがたり
開催期間：2025年11月5日（水）〜11月30日（日）まで
開催場所：Stage Felissimo2F「FELISSIMO GALLERY」（フェリシモ チョコレート ミュージアム前：神戸市中央区新港町7番1号）
阪急「神戸三宮駅」西口、阪神・JR「元町駅」東出口より徒歩約20分
営業時間：11:00〜18:00（最終入館17:30）
※入場無料
※会場では絵本の販売は行わない。WEBサイトの商品ページから予約できる。
■山下浩平氏のコメント
この絵本は、ずっと頭の中にあった誕生の物語を2022年の冬から2023年春にかけて、私的に描いた“ミャクミャク”の設計図の一つでした。
不完全さもありますが、ほぼ手を加えずにそのまま出すことにしました。その方が、当時の想いや熱を、少しでも感じてもらえるのではないか、と思ったからです。
この度、フェリシモさんにお声かけいただき、そして“脈々”と、ご縁がつながり、みなさまの目に触れる機会をいただけたことを、嬉しく思います。
この絵本がたくさんの方の手に届き、これからもミャクミャクが愛され続けられることを願っています。
山下 浩平
■『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり 』
著者：山下 浩平（やました こうへい）
判型：（210×210mm）
仕様： 36ページ／カラー
発行：フェリシモ出版
定価：本体価格2000円 （税込2200円）
