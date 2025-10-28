柏木由紀プロデュースコスメ「upink」と「メゾピアノ」がコラボ ベリエちゃんイメージのリップオイルも
柏木由紀がプロデュースするコスメブランド「upink（ユーピンク）」は、ナルミヤ・インターナショナルの人気ブランド「メゾ ピアノ」とコラボレーションした4商品を11月19日より数量限定で全国発売する。
【写真】ベリエちゃんをイメージした『デュードロップリップオイル』
平成のジュニアブームを牽引した人気ブランド「メゾ ピアノ」。女の子の憧れを体現したかわいらしいアイテムを展開し、現在の平成リバイバルブームでも人気を誇っている。女の子が誰よりもかわいくなれる、ロマンティックでスウィートなアイテムをたくさんの女の子に届けてきた「メゾ ピアノ」と、年齢に関わらず、好きなものを身に着け「わたしのための“かわいい”」を追求するコスメブランド「upink」とがタッグを組み、今回のコラボレーションが実現した。
『プリズムジュエルグリッター M101 シュガーピンク』は、柏木が以前から発売したいと考えていたグリッターアイテム。今回のコラボのタイミングで、「メゾ ピアノ」の人気キャラクター・ベリエちゃんをあしらった限定デザインで新登場する。
カラーはやわらかなホワイトピンクで、まばたきのたびにチラチラときらめく微細なラメを配合。まぶたにぴたっと密着するのに乾燥しにくい水分ベース処方を採用した。涙袋にもピンポイントでラメを塗布できる極細ブラシで、初心者でも使いやすいアイテムとなっている。
魅せツヤ×ハイカバーの人気ファンデ『カバー＆グロウクッション M01 ライトベージュ』、アイドルのような上向きまつ毛が1日中キープする人気マスカラ『フェアリーカールマスカラ M ブラック』もコラボ限定パッケージで登場する。2000年代の懐かしさを感じられるよう“平成レトロ”をテーマにしたパッケージに。あの頃のときめきが蘇ってくる「メゾ ピアノ」ファンにはたまらないデザインになった。
さらに、ぷるんとツヤめくリップオイル『デュードロップリップオイル』から、ベリエちゃんをイメージした限定カラー「M102 メロディピンク」も登場。チャーミングな印象に仕上がるストロベリーピンクカラーに、シルバーやブルーのパール、大粒のゴールドラメを配合した。ピンク色の容器にベリエちゃんをあしらったかわいらしいパッケージで、ベリエちゃんが好きな苺のお菓子のように甘い香りに。「upink」と「メゾ ピアノ」の世界観が融合した特別なリップが完成した。
また、コラボを記念した期間限定POPUPストアをオープン。今回のPOPUPストアは、「メゾ ピアノ」と「upink」のかわいらしいピンクカラーが合わさった、乙女心をくすぐられる空間に。会場では、「ベリエちゃん」がアイドル衣装をまとった姿で登場する会場限定動画を放映するほか、オリジナル前髪クリップや缶バッチ作り体験など、豪華な購入特典を用意している。
■商品詳細
『プリズムジュエルグリッター』1210円
限定色／コラボパッケージ：M101 シュガーピンク
【柏木由紀コメント】
細かくて繊細なラメがさりげなく目元をキラキラに見せてくれます。ピンクとシルバーをベースに可愛い色のラメをいっぱい詰め込みました。直接目元にのせても量の調整がしやすい細い形状のチップもこだわりです。メイクがちょっと物足りないときにこのグリッターをのせると一気に顔が完成します！普段ラメを使わない方にも「かわいい！」って思ってもらえる仕上がりになっているので、ぜひ使ってみてほしいです！
『デュードロップリップオイル』1320円
限定色／コラボパッケージ：M102 メロディピンク
【柏木由紀コメント】
「メゾ ピアノ」の世界観に合わせてベリエちゃんを意識したカラーをつくりました！今までの「デュードロップリップオイル」よりも発色が良く、これ1本で色・ツヤ・保湿がすべて叶います。ラメは大きいゴールドとブルーを1番かわいいバランスで配合しました。お出かけの時も、これだけでかわいいリップメイクが完成します。「upink」のカラーアイテムとも相性抜群です！
『カバー＆グロウクッション』2310円
既存色／コラボパッケージ：M01 ライトベージュ
『フェアリカールマスカラ』1100円
既存色／コラボパッケージ：M ブラック
【写真】ベリエちゃんをイメージした『デュードロップリップオイル』
平成のジュニアブームを牽引した人気ブランド「メゾ ピアノ」。女の子の憧れを体現したかわいらしいアイテムを展開し、現在の平成リバイバルブームでも人気を誇っている。女の子が誰よりもかわいくなれる、ロマンティックでスウィートなアイテムをたくさんの女の子に届けてきた「メゾ ピアノ」と、年齢に関わらず、好きなものを身に着け「わたしのための“かわいい”」を追求するコスメブランド「upink」とがタッグを組み、今回のコラボレーションが実現した。
カラーはやわらかなホワイトピンクで、まばたきのたびにチラチラときらめく微細なラメを配合。まぶたにぴたっと密着するのに乾燥しにくい水分ベース処方を採用した。涙袋にもピンポイントでラメを塗布できる極細ブラシで、初心者でも使いやすいアイテムとなっている。
魅せツヤ×ハイカバーの人気ファンデ『カバー＆グロウクッション M01 ライトベージュ』、アイドルのような上向きまつ毛が1日中キープする人気マスカラ『フェアリーカールマスカラ M ブラック』もコラボ限定パッケージで登場する。2000年代の懐かしさを感じられるよう“平成レトロ”をテーマにしたパッケージに。あの頃のときめきが蘇ってくる「メゾ ピアノ」ファンにはたまらないデザインになった。
さらに、ぷるんとツヤめくリップオイル『デュードロップリップオイル』から、ベリエちゃんをイメージした限定カラー「M102 メロディピンク」も登場。チャーミングな印象に仕上がるストロベリーピンクカラーに、シルバーやブルーのパール、大粒のゴールドラメを配合した。ピンク色の容器にベリエちゃんをあしらったかわいらしいパッケージで、ベリエちゃんが好きな苺のお菓子のように甘い香りに。「upink」と「メゾ ピアノ」の世界観が融合した特別なリップが完成した。
また、コラボを記念した期間限定POPUPストアをオープン。今回のPOPUPストアは、「メゾ ピアノ」と「upink」のかわいらしいピンクカラーが合わさった、乙女心をくすぐられる空間に。会場では、「ベリエちゃん」がアイドル衣装をまとった姿で登場する会場限定動画を放映するほか、オリジナル前髪クリップや缶バッチ作り体験など、豪華な購入特典を用意している。
■商品詳細
『プリズムジュエルグリッター』1210円
限定色／コラボパッケージ：M101 シュガーピンク
【柏木由紀コメント】
細かくて繊細なラメがさりげなく目元をキラキラに見せてくれます。ピンクとシルバーをベースに可愛い色のラメをいっぱい詰め込みました。直接目元にのせても量の調整がしやすい細い形状のチップもこだわりです。メイクがちょっと物足りないときにこのグリッターをのせると一気に顔が完成します！普段ラメを使わない方にも「かわいい！」って思ってもらえる仕上がりになっているので、ぜひ使ってみてほしいです！
『デュードロップリップオイル』1320円
限定色／コラボパッケージ：M102 メロディピンク
【柏木由紀コメント】
「メゾ ピアノ」の世界観に合わせてベリエちゃんを意識したカラーをつくりました！今までの「デュードロップリップオイル」よりも発色が良く、これ1本で色・ツヤ・保湿がすべて叶います。ラメは大きいゴールドとブルーを1番かわいいバランスで配合しました。お出かけの時も、これだけでかわいいリップメイクが完成します。「upink」のカラーアイテムとも相性抜群です！
『カバー＆グロウクッション』2310円
既存色／コラボパッケージ：M01 ライトベージュ
『フェアリカールマスカラ』1100円
既存色／コラボパッケージ：M ブラック