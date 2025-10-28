高市首相とトランプ米大統領による２８日午前の首脳会談では、安倍晋三・元首相が在任中に築いたトランプ氏との蜜月関係がよりどころとなり、「陰の主役」として安倍氏の存在感が際立った。

会談冒頭、首相は「安倍総理に対する長きにわたる友情に感謝している。安倍氏からはよく大統領のダイナミックな外交について話を聞いていた」と持ち上げた。トランプ氏は、安倍氏について「私の偉大な友人だった。彼はあなたのことを大変評価していた」と応じた。

トランプ氏は安倍氏を「グッド・ケミストリー（気が合う）」と慕っていた。趣味のゴルフでは安倍氏とともにホールを回り、「ドナルド」「シンゾー」とファーストネームで呼び合う仲だった。

日本政府にとって、安倍氏の「外交的遺産」（政府高官）を活用することは対トランプ外交の基本戦略だ。トランプ氏へのプレゼントには、安倍氏が使っていたゴルフクラブを用意した。首相を安倍氏の「後継者」と印象づけることを狙ったものだ。

米側も、安倍氏と政治的信条が近い首相を「安倍氏の後継者」（ベッセント財務長官）とみて、両氏の個人的な関係が進展することに期待を寄せている。両氏は首脳会談の開始直前に、大谷翔平選手が所属する大リーグのドジャースの試合中継を共に視聴し、良好な関係の滑り出しを演出してみせた。

米ホワイトハウスによると、両氏は会談にあわせ、英語で「ジャパン・イズ・バック（日本は戻ってきた）」と書かれた黒い野球帽にそれぞれサインした。トランプ氏は今年１月に大統領に返り咲いた際、「アメリカ・イズ・バック（米国は戻ってきた）」を掲げ、米国の復活をアピールした。