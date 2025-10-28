ビアードパパ「ココナッツサブレシュー」2年ぶりに復活/なると金時の「焼き芋シュー」も【11月限定】

シュークリーム専門店ビアードパパは、2025年11月1日から30日までの間、「ココナッツサブレシュー」「焼き芋シュー」(各税込290円)を全国の店舗で販売する。

◆ココナッツサブレシュー

2025年で発売60周年を迎えた、日清シスコのロングセラービスケット「ココナッツサブレ」とのコラボレーション商品。ココナッツシュー生地の表面にシロップをコーティングし、店内のオーブンで二度焼きすることで、艶やかな見た目とザクザクとした食感に仕上げた。シュー生地の中には、ココナッツが香るなめらかな口どけのカスタードクリームを詰め、「ココナッツサブレ」のおいしさをシュークリームで再現した。

ビアードパパ「ココナッツサブレシュー」断面

ビアードパパ「ココナッツサブレシュー」パッケージ

【ココナッツサブレがもらえるプレゼント企画】

ココナッツサブレシューの入った対象セットを購入すると、先着で「ココナッツサブレmini(15g)」をプレゼントする食べ比べ企画を実施する。

対象のセットは、「期間限定スペシャルセット」「11月限定6個セット」「11月限定8個セット」「11月限定10個セット」。プレゼントの配布はなくなり次第終了する。

ビアードパパ ココナッツサブレのプレゼント企画も

◆焼き芋シュー

サクサクとした食感のシュー生地の中にお芋クリームを合わせ、シュー生地の表面に紫芋のパウダーをかけて仕上げた。お芋クリームには、ほくほくとした食感と上品な甘さが特徴のさつまいも『なると金時』を皮ごと使い、特製カスタードを合わせた。まるで焼き芋をそのまま食べているかのような濃厚な味わいが楽しめる。

ビアードパパ「焼き芋シュー」断面

