ÁÄÊì¤Ë4Ç¯´Ö¤Î³ØÈñ¡Ö500Ëü±ß¡×¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö200Ëü±ß¡×Í¾¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¾¤Ã¤¿Ê¬¤òÊÖ¤¹¤ÈÁÄÊì¤ËÀÇ¶â¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÊÖ¤·¤¿¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Â¦¤â²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
´ðËÜÅª¤ËÂ£Í¿¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ£Í¿¤¬Íú¹Ô¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç´°Î»¤·¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â£Í¿¤·¤¿ºÝ¤Î¾õ¶·ÊÌ¤Î¡ÖÂ£Í¿¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¾ò·ï¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¸ýÆ¬¤Ë¤è¤ëÂ£Í¿¤Î¾ì¹ç¡§Â£Í¿¤ÎÍú¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ
¡¦½ñÌÌ¤Ë¤è¤ëÂ£Í¿¤Î¾ì¹ç¡§Â£Í¿·ÀÌó¤Î¸úÎÏ¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ
¡¦Ää»ß¾ò·ïÉÕÂ£Í¿¤Î¾ì¹ç¡§¤½¤Î¾ò·ï¤¬À®½¢¤·¤¿»þ
¡¦ÇÀÃÏÅù¤ÎÂ£Í¿¤Î¾ì¹ç¡§ÇÀÃÏË¡¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ëµö²Ä¤Þ¤¿¤ÏÆÏ½Ð¤Î¸úÎÏ¤¬À¸¤¸¤¿»þ
¾åµ¤Î¾ò·ï¤Ë³ºÅö¤·¤ÆÂ£Í¿¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ºâ»º¤Î½êÍ¼Ô¤¬Á÷¤Ã¤¿¿Í¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¿Í¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨Í¾¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Îºâ»º¤òÁÄÊì¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÁÄÊì¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ£Í¿ÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â£Í¿ÀÇ¤ÏÇ¯´Ö¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤¬110Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤À¤È90Ëü±ß¤¬²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÀÇÎ¨¤Ï10¡ó¤Î¤¿¤á¡¢9Ëü±ß¤ÎÂ£Í¿ÀÇ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¾¤Ã¤¿¤ª¶â¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤Ï¤«¤«¤ë¡©
¶µ°é¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÉ¬Í×¤ÊÅÔÅÙ¡¦Ä¾ÀÜ¡×»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿³ØÈñ¤Ï¡¢Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³ØÈñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Ä¾ÀÜ³Ø¹»¤Ë»ÙÊ§¤¦ÊýË¡¤Ê¤É¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÄ¾·ÏÂºÂ°¤«¤é¼õ¤±¤ë¶µ°é»ñ¶â¤Î°ì³çÂ£Í¿¤ÎÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿³ØÈñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤é¤Î³ØÈñ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¶µ°é¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÄÌ¾ï¤ÎÂ£Í¿¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢200Ëü±ß¤ò³ØÈñ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢200Ëü±ß¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÂ£Í¿°·¤¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£200Ëü±ß¤¬²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÁÄÊì¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â9Ëü±ß¤ÎÂ£Í¿ÀÇ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²ÝÀÇ¤µ¤ì¤º¤Ë¤ª¶â¤òÊÖ¤»¤ëÎã
Â£Í¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ì»þÅª¤Ë¤ª¶â¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Ï²Ý¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁÄÊì¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÂ¹¤¬´ÉÍý¤·¤¿¤êÁÄÊì¤ÎÍÂÃù¶â¤ò°ì»þÅª¤ËÂ¹Ì¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤ØÆþ¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÇÊÖ¤¹Í½Äê¤Î¤ª¶â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â£Í¿¤Î¤è¤¦¤Ëºâ»º¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÍÂ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÍÂ¤«¤ê¾Ú¤Ê¤É¤Î½ñÎà¤ÎºîÀ®¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ñÎà¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤¬ÍÂ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤«Â£Í¿¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÂ¤«¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¸µ¡¹»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºâ»º¤ÈÊ¬¤±¤Æ´ÉÍý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÁÄÊì¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
Â£Í¿¤Ï¡¢Íú¹Ô¤·¤¿»þÅÀ¤Çºâ»º¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÍ¾¤Ã¤¿¤«¤é¤ÈÁÄÊì¤Ë¤ª¶â¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Â¹¤«¤éÁÄÊì¤Ø¤ÎÂ£Í¿¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â£Í¿ÀÇ¤ÏÇ¯´Ö¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È²Ý¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÊÖ¤¹¶â³Û¤¬200Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢¿½¹ð¤ÈÇ¼ÀÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÄÊì¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢200Ëü±ß¤¬Í¾¤ë¤ÈÂ¹¤ËÀÇ¶â¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â³ØÈñ¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤¿Ê¬¤Î¤ß¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤ª¶â¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÂ£Í¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
³ØÈñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ì»þÅª¤ËÁÄÊì¤Î¤ª¶â¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍÂ¤«¤ê¾Ú¤Ê¤É¤òºîÀ®¤·¤Æ´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¸µ¤Î¤ª¶â¤Èº®¤¶¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¬¤±¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
