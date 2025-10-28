TXT¡¦BEOMGYU¡Ê¥Ü¥à¥®¥å¡Ë°ì½ï¤Ë¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤òÂ¨Åú¡ÖºÇ¶á¤ÏËÜÅö¤ËË»¤·¤¤¤«¤é¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/28¡Û5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥í¡¼¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¡¿TXT¡Ë¤ÎBEOMGYU¡Ê¥Ü¥à¥®¥å¡Ë¤¬2025Ç¯10·î28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖHELLO KITTY¡ÇS PICNIC GARDEN¡×¥×¥ì¥¹È¯É½²ñ¤Ë¡¢½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£°ì½ï¤Ë¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û24ºÐBTSÄïÊ¬¡¢Èþ¤·¤¤¹õ¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¥¨¥¹¥³¡¼¥È
¡ÖHELLO KITTY¡ÇS PICNIC GARDEN¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö°ì½ï¤Ë¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¤É¤ó¤ÊÊý¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿BEOMGYU¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÖºÇ¶á¤ÏËÜÅö¤ËË»¤·¤¤¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆµÙ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¯¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î¶Ì¾ë¤Ï¡Ö¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤È»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤¬¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¤ªÊÛÅöÈ¢¤À¤Ã¤¿¤ê¥°¥Ã¥º¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤·¤¿¤³¤È¤â»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È°õ¾Ý¿¼¤¤»×¤¤½Ð¤â¹ðÇò¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª»Ò¶¡¤Î»þ¤«¤é¤â¤¦¤º¤Ã¤È¥°¥Ã¥º¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤â¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤¦¤·¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ï¡¢¼¡¤Î55¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ò¤ä¤µ¤·¤µ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡ÖTogetherness¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³èÆ°¡£1Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡È¹á¤êÂÎ¸³¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤â¤Ã¤ÈÃç¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥é¥¤¥¯¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤ë¡£
Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÂç²°º¬¥×¥é¥¶¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖHELLO KITTY¡ÇS PICNIC GARDEN¡×¤Ï¡¢¹â¤µÌó2¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹·Á¤Î¥²¡¼¥È¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢¥í¥ó¥É¥ó½Ð¿È¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¶õ´Ö¤È¡¢ÀéÄ»³Ê»Ò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¡×¤¬¹¤¬¤ë¡£¡Ö¤ê¤ó¤´¤ÎÌÚ¡×¤ä¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥©¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¹á¤ê¤Î¥ß¥Ë¥Ü¥È¥ë¤ò¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
