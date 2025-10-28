収録中に剥離骨折したチョコプラ長田、生放送出演 怪我なぞらえた食レポに共演者笑い
【モデルプレス＝2025/10/28】剥離骨折したことを報じられていたお笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が10月28日、日本テレビ系情報番組「ヒルナンデス！」（毎週月〜金曜ひる11時55分）に生出演。元気な姿を見せた。
【写真】「SASUKE」豪華セットの全貌
同月26日、TBSの大型番組「SASUKE2025」の番組収録中に剥離骨折をしたことが報じられた長田。この日「ヒルナンデス！」に出演した長田は、ほかゲストと同様に椅子に座り、メンチカツを実食。「あー幸せ、骨がくっつくー！」と自身の怪我に触れ、共演者からは笑いが起こった。
TBSは26日、「『SASUKE2025』（年末 全国ネット放送予定）の本番収録中に、チョコレートプラネット長田庄平さん（吉本興業 所属）が怪我をされました」と報告。「1stステージ挑戦中 第2エリアのローリングヒルに飛び移る際」の事故だったことを説明している。また、長田は同日に自身のX（旧Twitter）にて「年甲斐も無く張り切ってしまいファミコンのコントローラーのスタートボタンぐらいの骨が剥がれました」と現状を伝えつつ「自力では歩けるぐらいですのでご心配無用です」と現在の容態を報告していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆剥離骨折した長田庄平、生放送出演
◆長田庄平「SASUKE」収録中に骨折
