桃井かおり、愛情こもった“肉じゃが風すき焼き”披露「旦那様への気遣い素晴らしい」「素敵なアイデア料理」の声
【モデルプレス＝2025/10/28】女優の桃井かおりが10月28日、自身のInstagramを更新。手作りの肉じゃが風すき焼きを公開した。
【写真】74歳大物女優「素敵なアイデア料理」肉じゃが風すき焼き
「肉じゃが食べたくて食べたくて、なんて時が旦那には無い」とどうしても肉じゃがが食べたかったという桃井。「2人でこうして暮らしてて相手がダメだと食べれないなんて」「本日勝手にすき焼き変更、でもこれすき焼きだから！」とつづり、夫への気遣いと自身の思いを一体化させた肉じゃが風のすき焼きを披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵なアイデア料理」「旦那様への愛ですね」「素晴らしい気遣い」「いつも美味しそう」「旦那様への気遣い素晴らしい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】74歳大物女優「素敵なアイデア料理」肉じゃが風すき焼き
◆桃井かおり、愛情こもった肉じゃが風すき焼き公開
「肉じゃが食べたくて食べたくて、なんて時が旦那には無い」とどうしても肉じゃがが食べたかったという桃井。「2人でこうして暮らしてて相手がダメだと食べれないなんて」「本日勝手にすき焼き変更、でもこれすき焼きだから！」とつづり、夫への気遣いと自身の思いを一体化させた肉じゃが風のすき焼きを披露した。
◆桃井かおりの投稿に「素敵なアイデア料理」の声
この投稿に、ファンからは「素敵なアイデア料理」「旦那様への愛ですね」「素晴らしい気遣い」「いつも美味しそう」「旦那様への気遣い素晴らしい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】