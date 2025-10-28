日本人メンバーを除く異例の5人“同伴入隊”も経験…ONF、約9カ月ぶりのカムバック決定！

ボーイズグループ ONF が、9カ月ぶりにカムバックする。

所属事務所 WMエンターテインメントは10月28日、公式SNSを通じて、9thミニアルバム『UNBROKEN』の第1弾コンセプトフォト「#Silenced」バージョンを公開した。

今回公開されたコンセプトフォトでは、巨大なスタジアムを背景に、メンバーそれぞれの個性を生かしたオールホワイトルックに身を包んだONFの姿が収められている。特別なオブジェを使わずとも、力強い眼差しとカリスマあふれる表情だけで視線を奪うONFの存在感が印象的だ。

（写真提供＝ WMエンターテインメント）ONF

9thミニアルバム『UNBROKEN』は、「自らの価値を創造する存在としてのONFの本質を取り戻す」という意志を込めた作品。「Silenced」「No Retreat」「New Origin」という3種類のコンセプトフォトを通じて、さらに深まったONFの眼差しと揺るぎない決意を感じ取ることができる。

今回の9thミニアルバムは、今年2月にリリースされた2ndフルアルバムPart.1『ONF：MY IDENTITY』以来、約9カ月ぶりのカムバック。温かみと成熟さが増した彼らのビジュアルが詰まった初コンセプトフォトの公開とともに、ファンの期待が一層高まっている。

（写真提供＝WMエンターテインメント）ONF

ONFの9thミニアルバム『UNBROKEN』は、11月10日18時に各音楽配信サイトを通じてリリースされる予定だ。

（記事提供＝OSEN）