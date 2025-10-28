唐辛子の辛さ＋昆布の旨味が決め手。ピエトロ「チリーズ」はアイスにかけてもおいしいらしい!?【#火曜は辛いものを食べてスッキリする日】



自分のための小さなリセット時間「#火曜は辛いものを食べてスッキリする日」。

辛いものを食べると、ドキドキ、ハフハフ、ふむふむ、むふー（幸せ）の繰り返し。色んなモヤモヤから開放されて、火を噴いて、体も心もスッキリしちゃお。

今回ご紹介するのは、ピエトロ「チリーズ（CHILLIES!）」。

見た感じ、タバスコやラー油に似ているようだけど、一体どう違うの……!? 気になる味や辛さをいろいろなアレンジでたしかめてみました！

【Wの辛みを持つ万能調味料】

ドレッシングやパスタを手がけるピエトロが出しているチリーズは、「自家製唐辛子ソース」と「自家製唐辛子オイル」の2種類の辛みをブレンドした万能ソース。辛さを楽しめる調味料はこれまでいくつも紹介していますが、この商品が面白いのは「昆布茶の隠し味を加えている」という点です。

“辛い” だけじゃなくて “旨い” というのがミソみたい。

出してみると、見た目はラー油そっくり。どのぐらいの辛さでどんな味がするのか、さっそくチェックしてみましょう！

【こんなものからあんなものまで…！】

まずはその手軽さをたしかめるべく、コンビニチキンにかけてみることに。キャップが片手で開けられる仕様なので、今みたいに片手がふさがっていてもささっとかけることができて便利です♪

ソースといってもラー油のように1滴1滴出るので、ドバっと飛び出る心配もなし。自分の好みの辛さに調整しやすいです。

ちなみに、1滴でもじんわり辛い！ しかもわりとしっかりと昆布の旨味が効いているため、辛さだけでなく風味も一気にチェンジ。これは味変を楽しむにはもってこいかも……!!

つづいては、チリーズの公式サイトでも「相性抜群」と激推しされていたこちら。ケチャップにベーコン、チーズ、ピーマンと乗せて焼いたシンプルなピザトーストにかけていただいてみます。

……めちゃくちゃ合うーーーーっ!!!

ピザトーストにタバスコは定番ですが、こちらは昆布の風味が効いているので、どことなくしょうゆのような和のテイストが感じられるのがユニーク。辛さだけでなく旨味が加わることで、おいしさがより深まって感じられます。

最後は、こちらも公式サイトに書かれていたアレンジ。な、なんとバニラアイスにかけちゃいますっ!!

恐る恐る食べてみると……え、これは新鮮。「辛い（ホット）」と「冷たい（コールド）」、「甘い」と「しょっぱい」のコントラストが楽しめて、意外なおいしさを味わえます。もとのバニラアイスから激変するので、チリーズの魅力をいちばん感じ取れるかもしれません。

ほかにも使い方はいろいろ。パスタやピザ、餃子、カレー、うどん、チャーハン、カップ麺など、和洋中問わずに使えますよ♪

【まとめ：手軽に辛さと旨味をブースト】

「チリーズ」はピエトロのレストランやオンラインストアをはじめ、Amazonや楽天市場、ヨドバシ・ドット・コムなどで販売中。価格は税込み453円です。

唐辛子の辛さと昆布の旨味をワンハンドでブーストできる万能調味料。“2秒で味変” のキャッチコピーに疑いなしでした！

このほか、スッキリとした酸味が特徴的な「チリーズ 青唐辛子」もラインナップ。青唐辛子好きな自分としては、こちらもいつか試してみたいです♪

チリーズ ★★☆☆☆

参考リンク：ピエトロ チリーズ、ピエトロ オンラインストア、Amazon、楽天市場、ヨドバシ・ドット・コム

撮影・執筆：激辛ハンターやよい（鷺ノ宮やよい）

Photo：(c)Pouch

