２８日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３．４８ポイント（０．０１％）高の２６４３７．１８ポイントと小幅ながら４日続伸する半面、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は２２．８６ポイント（０．２４％）安の９４４４．３６ポイントと４日ぶりに小反落した。売買代金は１２６９億５０３０万香港ドルに縮小している（２７日前場は１５６５億２９１０万香港ドル）。

様子見ムードが漂う流れ。米中対立の緩和期待や米追加利下げ見通しなどは支えとなったが、３０日の米中首脳会談や、２９日（日本時間３０日未明）の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を見極めたいとするスタンスが重しとなった。ハンセン指数は小高くスタートしたものの、徐々に上げ幅を削っている（一時マイナス）。なお、香港市場はあす２９日、重陽節で祝日のため休場（本土市場は通常取引）。３０日に取引再開する。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が６．０％高、生命保険業務のＡＩＡグループ（１２９９／ＨＫ）が３．０％高、域内大手行の中銀香港（２３８８／ＨＫ）が２．０％高と上げが目立った。

セクター別では、半導体が高い。上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が４．３％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が３．２％、晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が１．９％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が１．８％ずつ上昇する。そのほか、クラウド関連の万国数拠ＨＤ（９６９８／ＨＫ）が２．９％高、金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が２．８％高と値を上げた。

太陽光発電の関連銘柄も物色される。信義光能のほか、福莱特玻璃集団（６８６５／ＨＫ）が１１．４％高、信義能源ＨＤ（３８６８／ＨＫ）が１．６％高、カ姆丹克太陽能系統集団（７１２／ＨＫ）が１．５％高で前場取引を終えた。

半面、産金・非鉄セクターは安い。招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．１％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が２．９％、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が２．４％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が３．３％、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が３．２％ずつ下落した。

中国の不動産セクターもさえない。雅居楽集団ＨＤ（３３８３／ＨＫ）が２．３％安、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が２．１％安、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が１．７％安、広州富力地産（２７７７／ＨＫ）が１．６％安で引けた。

本土マーケットは４日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２１％高の４００５．４４ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。軍需産業、公益、銀行、食品・酒造の一角なども買われている。半面、資源・素材は安い。医薬、不動産、自動車も売られた。

