米国のルビオ国務長官（２７日）＝ＡＰ

写真拡大

　米政府の発表によると、トランプ大統領とルビオ国務長官は２８日午前、北朝鮮による拉致被害者の家族との面会で、「拉致問題の即時解決」に向けた支援を改めて強調した。