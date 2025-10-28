ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > トランプ氏とルビオ国務長官、拉致被害者家族に「問題の即時解決」支… トランプ氏とルビオ国務長官、拉致被害者家族に「問題の即時解決」支援を改めて強調 トランプ氏とルビオ国務長官、拉致被害者家族に「問題の即時解決」支援を改めて強調 2025年10月28日 13時44分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 米政府の発表によると、トランプ大統領とルビオ国務長官は２８日午前、北朝鮮による拉致被害者の家族との面会で、「拉致問題の即時解決」に向けた支援を改めて強調した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トランプ氏、「遅すぎる男」と批判したパウエルＦＲＢ議長の後任決定は「年末だ」…候補５人の面接続く プーチン氏が北朝鮮外相と面会…日米首脳会談を前に米欧など念頭に結束誇示、露朝関係「全て計画通り」 メキシコへの関税引き上げ、米国が再び延期…シェインバウム氏「非関税障壁の問題解決のため」 関連情報（BiZ PAGE＋） 仏壇, 訪問介護, 生花, リペア工事, 在宅医療, 置床工事, 神事, 大船, 東京, 静岡