大人もときめく♡ナルミヤ「Mi-je × べリエちゃん」コラボ登場

懐かしさと新しさが融合した、心ときめくコラボレーションが登場。ナルミヤ・インターナショナルが展開するレディースブランド「Mi-je」から、「mezzo piano junior」の人気キャラクター・べリエちゃんとのスペシャルコレクションが発売されます。大人の女性でも楽しめるブラウンベースのベリエちゃんデザインや、ふわふわ素材、リボンモチーフなどMi-jeらしい上品な甘さが魅力。

Mi-je×べリエちゃんの夢コラボが実現！

【Mi-je × ベリエちゃん】ジャガードニット

【Mi-je × ベリエちゃん】パジャマカーディガン

今回のコラボでは、Mi-jeらしい大人ガーリーな世界観に、べリエちゃんの可愛らしさをプラス。

【ジャガードニット（税込\7,689）】は、大きなべリエちゃんとリボンが印象的で、柔らかな肌触りとゆったりシルエットが特徴。

また【パジャマカーディガン（税込\8,789）】にはMi-jeオリジナルカラーのべリエちゃんワッペンをあしらい、ゴールドボタンが大人の華やかさを添えます。

甘すぎない配色と上質な質感が、大人の“可愛い”を引き出してくれます。

日常をときめかせる♡ガーリー小物も充実

【Mi-je × ベリエちゃん】リボンボストンバッグ

【Mi-je × ベリエちゃん】ふわふわパッチンピン



【Mi-je × ベリエちゃん】ふわふわパソコンケース

ファッションだけでなく、毎日に彩りを添える小物も登場。

【リボンボストンバッグ（税込\7,689）】は、大きなドットリボンとべリエちゃんのシルバープレートが上品に輝き、デイリー使いにも最適。

【ふわふわパッチンピン（税込\2,189）】や【ふわふわチャームポーチ（税込\3,289）】など、ふんわり素材の小物はプレゼントにもおすすめ。

さらに、14インチ対応の【ふわふわパソコンケース（税込\4,389）】は通勤・通学にも活躍。可愛いだけじゃない、機能性も兼ね備えたラインナップです♡

POP UP SHOPで限定先行販売も！

2025年11月8日(土)～11月24日(月・祝)の期間、池袋・サンシャインシティ「ナルミヤキャラクターズ POP UP SHOP」で限定販売。

オンラインでは、11月10日(月)10:00より「ナルミヤオンライン」および「Mi-je公式サイト」にて販売がスタートします。

Mi-jeオリジナルカラーのブラウンやピンク、アイボリーなど、冬コーデに映えるアイテムばかり。

詳しい情報は、Mi-je公式Instagramやべリエちゃん公式SNSでも随時発信予定です♪

大人の“かわいい”を叶える限定コラボ♡

懐かしのべリエちゃんが、Mi-jeのフィルターを通して新たな魅力に生まれ変わりました。ふわふわ素材やハート、リボンといったMi-jeらしい甘さの中に、大人の落ち着きを感じるラインナップ。

どのアイテムも、持つだけで心がときめくスペシャルな存在です。ここでしか手に入らない限定コラボで、あなたの冬コーデに“可愛いの魔法”をかけてみてください♡