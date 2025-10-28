¡ÖÇ¥¿±¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤«Ê·°Ïµ¤¤¬¡Ä¡×ºòÇ¯¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÈÅÅ·âº§¡¢Âè1»Ò½Ð»º¹µ¤¨¤ë33ºÐ½÷Í¥à¤æ¤Ã¤¿¤ê2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÇÌþ¤ä¤·¡×¡Ö¤¸¡¼¤ó¤ÈÍè¤¿¡×¤ÎÀ¼¡¡ÏÃÂê¤Î±Ç²è¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡¡Ö#ÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¹âÈª½¼´õ¡£
¡¡¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¤Ç2¿Í¤Ï¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²£¤ËÊÂ¤ÖÏÂ¤ä¤«¤Ê»Ñ¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÈª¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Çµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¤Ë¶Ð¤á¤ë½ñÅ¹°÷¡¦¼Ä¸¶ÌÀÎ¤Ìò¡¢¾¾Â¼¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ç¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦±óÌîµ®¼ùÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¼«Á³ÂÎ¤ÇÌþ¤ä¤·¤Ç¤¹¡×¡Ö´¶Æ°¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤È¸½¼Â¤È¸¸ÁÛ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¡Ö¤¸¡Á¤ó¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÇ¥¿±¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤«´é¤ÎÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤Ë2¿ÍÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹âÈª¤ÏºòÇ¯11·î¤ËÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ¾À¸(36)¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¡£º£Ç¯7·î¤Ë¤ÏÂè1»ÒÇ¥¿±¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£