¡ÖÊÝ°é±à¤Ç1ÈÖÇØ¤¬¹â¤¤¡×Â©»Ò¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡²Î¼ê¤Î²Ú¸¶ÊþÈþ¤¬ÈäÏª¤·¤¿àÂ©»Ò¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥Èá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª»Å»ö½ª¤ï¤Ã¤ÆÅìµþ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¿²¤Æ♡¼¡¤ÎÆü¤Ï¤ª¿²Ë·¤µ¤ó¤É¤Ã¤«¹Ô¤³¤Ã¤«¡Á¤³¤Î»þ´Ö¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¡Ä±«¹ß¤Ã¤Æ¤ë¤·¤Ê¤¡¡Á¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ©»Ò¤È¤Î°ìÆü¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤Þ¤¡¡Á¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤ª¤©¡¼¡ª¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼♡¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¾è¤êÊª¤Ë¤â¾è¤ì¤¿¤·¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼½ÐÍè¤¿¤·♡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö#²Ú¸¶ÊþÈþ¡¡#Â©»Ò¡¡#¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡¡#¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡#¤·¤¢¤ï¤»¡¡#¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡¡#º£¤ÏÉáÄÌ¤Ë¼ê¤¬·Ò¤²¤ë¡¡#ÊÝ°é±à¤Ç1ÈÖÇØ¤¬¹â¤¤¡¡#¤¹¤¯¤¹¤¯¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢Â©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£²Ú¸¶¤Ï²ÖÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢Â©»Ò¤ÎÏÓ¤ò»ý¤Á¾Ð´é¤ÇÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÁé¤»¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡ª¤·¤«¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖÁé¤»¤Æ²Ä°¦¤¤¡¢¥Ý¥Á¥ã¤Ã¤È¤·¤Æ¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤È¤â¤Á¤ã¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡ªÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò»×¤¦»ÑÀª¤¬¤è¤ê¿¼¤¯´¶¼Õ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¾¯¤·¾È¤ì¤Æ¤ëÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÈÊþ¤Á¤ã¤ó¤Î¼«Á³¤Ê¾Ð´é¡¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÊþ¤Á¤ã¤ó¸µ¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤â¤Í¡£¾Ð´é¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÅ¨¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£