¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾å¸¶¤ï¤«¤Ê(29)¤¬à·ã¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÍñ³ä¤Ã¤¿¤é3¸ÄÃæ2¸ÄÏ¢Â³¤ÇÁÐ»Ò¤Î²«¿È¤À¤Ã¤¿¡ª³ÎÎ¨¤Ï50ËüÊ¬¤Î1¡¡(0.0002%¡ª¡ªÍîÍë¤ËÅö¤¿¤ë³ÎÎ¨¤¯¤é¤¤)¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÁÐ»Ò¤Î²«¿È¤¬2¤ÄÊÂ¤ó¤ÀÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖWOW¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë½÷À¤Ï°ã¤¦¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¶¯±¿¡×¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿©¤Î¿ÀÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö50ËüÊ¬¤Î1¤Ã¤Æ¡×¡Ö´ñÀ×¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÍîÍë¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤â¤À¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¡Ö¥¹¥´¥Ã¡×¡Ö¾¯¤·Ê¬¤±¤Æ¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£