¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦³òß·¤Þ¤É¤«¤µ¤ó¤¬È±¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö4Ç¯´Ö¿­¤Ð¤·Â³¤±¤¿È±¤ò¡¡¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¥Ð¥Ã¥µ¥ê¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢Ä¹¤¤¶âÈ±¤ò¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥«¥é¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Ë¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£

¡¡¡Ö·ë²Ì¤á¤Á¤ãµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÇ¹â¡ª¡ª¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¥Ü¥Ö¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¡¢²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦·é¤¤À­³Ê¹¥¤­¡×¡Ö»×¤¤¤­¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö·ã¤­¤ã¤ï²á¤®¤ë¡×¡ÖÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡³òß·¤µ¤ó¤ÏÁá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¸å¡¢µÈËÜ¶½¶È¤ØÆþ¼Ò¡£¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÃ´Åö¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï­àÌ¾Êª¥Þ¥Í­á¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£2023Ç¯8·î¤ò¤â¤Ã¤ÆµÈËÜ¶½¶È¤òÂà¼Ò¤·¤¿¡£