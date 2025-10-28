¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥é¥Ö¤¹¤®¤ë¡×¿Íµ¤¥®¥¿¥ê¥¹¥È&¸µ¥¢¥¤¥É¥ëà¹ë²Úµó¼°á¤ËÈ¿¶Á
¡¡3·î¤Ë·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¿Íµ¤¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¹ë²Ú¤Êµó¼°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPASSPO¡ù¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº¬´ß°¦(33)¤¬¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡·ëº§¼°¤òµó¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖKEYTALK¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¾®ÌîÉðÀµ(37)¤È¤Î¹ë²Ú¤Ê¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÃå¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¡¤ª²Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¶õ´Ö¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¿ÍÃ£¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È´¶¼Õ¡£¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¹»í¿¥¤Ï¡¢¿·º§¥«¥Ã¥×¥ë¤Î²Ú¤ä¤«Ìç½Ð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ìåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤ÆºÇ¹â¤Î¥Ï¥ìÆü¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥é¥Ö¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Ïº£Ç¯3·î10Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£