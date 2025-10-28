神田うの、真田広之の次男との“貴重”ショット公開 パーティー中の行動に感謝「とっても好青年でした」
タレント・神田うの（50）が28日、自身のインスタグラムを更新。世界的な俳優の息子との貴重な2ショットを披露した。
【写真あり】色気はお父様譲り…笑顔で撮影に応じた手塚日南人
神田は「毎年恒例のチャリティーガラに出席」「その後は友人の65歳バースデーパーティーへお祝いに」とつづり、ハロウィンを意識した色合いのゴージャスなドレス姿を披露した。
また俳優の真田広之（65）の次男で俳優の手塚日南人との貴重な2ショット写真を公開し、「とっても好青年でした 最後エスコートしてくれてどうもありがとう 助かりました」とつづった。
