元バレーボール女子日本代表の木村沙織さん（39）と狩野舞子さん（37）が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。2人の出会いや交流について語った。

番組では2人のことを「元バレーボール女子日本代表で、中学からの仲良し」「日本女子バレー界で10代から活躍」などと紹介した。

また木村さんが日本代表時代に教育係として面倒をみていたのが狩野さんだとも伝えた。

そうしてトークが始まると、改めて中学からの付き合いかと問われた木村さんは「そうですね」、狩野さんは「かなり長いですね付き合いは」と明言。

出会いについては「試合。当たってはいないんですけど、私からすると2つ上の先輩なので。なんなら小学校の時からスター選手で。対戦はないけど同じ会場とかで。こっちは“木村さんだ”ってしてました」と振り返った。

木村さんは狩野さんについて「小学校の時から写真の通り大きかったので、有名で。“狩野舞子っていう凄い選手がいるよ”っていうふうに聞いてて」。同じ試合会場だったことも多く「地区が一緒だったので。“あれだ、あれだ”みたいな感じで」とほほ笑んだ。

MCの「ハライチ」澤部佑は「こういうお互いちょっと意識し合ってる感が」と興奮気味に語り、岩井勇気は「それが最後に一緒のチームになるんだな」と漫画のような話だと驚いた。