Claude Sonnetのわずか8％の価格で2倍高速なAIモデル「MiniMax M2」がオープンソース化＆有料APIが期間限定無料で利用可能に

Claude Sonnetのわずか8％の価格で2倍高速なAIモデル「MiniMax M2」がオープンソース化＆有料APIが期間限定無料で利用可能に