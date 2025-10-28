ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¡¢153¡õ163cm¥³¥ó¥Ó¤Î¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¿Íµ¤½Ð¤ë¡×¤ËÄÁ²òÅú¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ë¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤¤¤Ì¤ÎÂÀÅÄÎ´»Ê¡Ê38¡Ë¤ÈÍÇÏÅ°¡Ê37¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¡Ê·îÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤è¤êÇä¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¸åÇÚ·Ý¿Í¤ÎÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê31¡Ë¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤Î¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡¡¼ÂÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É²Ú¤Ï¤Ê¤¤SP¡×¡£¤¤¤Ì¤ÎÂÀÅÄ¤Ï153¥»¥ó¥Á¡¢ÍÇÏ¤Ï163¥»¥ó¥Á¡£ÍÇÏ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤é¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë¤«¡£ÃÑ¤òÇ¦¤ó¤Ç¡×¤È¤¯¤ë¤Þ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡ÖÌ¡ºÍ²á¾ê¹Í»¡¡×¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊ¬ÀÏ²È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
ÍÇÏ¤Ï¤¯¤ë¤Þ¤Î¸ÀÍÕ¤òºÆ¸½¤·¡Ö¾®¤µ¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤âÃÆ¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡Ö¥Í¥¿¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È½õ¸À¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈMC¤ÏÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¥«¥²¥ä¥Þ¤Î¥¿¥Ð¤ä¤ó¡£¤È±×ÅÄ¹¯Ê¿¡¢¤¤¤Ì¤ÎÍÇÏÅ°¤ÈÂÀÅÄÎ´»Ê¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¥Ñ¥ó¤ÎËãÇÌ¤È¥È¥·¥À¥¿¥«¥Ò¥Ç¡£¿Ê¹Ô¤ÏÆ±¶É¤ÎÅÏîµ·ë°á¥¢¥Ê¡£