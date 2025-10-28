ウルブズのオールスターガード、アンソニー・エドワーズがハムストリング負傷で離脱

10月27日（現地時間26日、日付は以下同）。ミネソタ・ティンバーウルブズは、ホームのターゲット・センターでインディアナ・ペイサーズを迎え、同点13度、リードチェンジ14度を数えた激戦を114－110で制し、2勝1敗とした。

ウルブズではジュリアス・ランドルが31得点4リバウンド6アシスト、ドンテ・ディビンチェンゾが17得点3アシスト、ナズ・リードが16得点10リバウンド2スティール、ルディ・ゴベアが14得点18リバウンド2ブロック、ジェイデン・マクダニエルズが11得点5リバウンドを記録。

だがエースのアンソニー・エドワーズは第1クォーター開始から約3分で右ハムストリング負傷のため交代。チーム側は1週間後に再評価すると発表しているものの、翌28日に2週間を欠場することになると『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。

24歳のオールスターガードは、今シーズン開幕から順に41得点、31得点をマーク。昨シーズンは平均27.6得点5.7リバウンド4.5アシスト1.2スティールを残していただけに、ウルブズにとっては大きな痛手となる。

ウルブズは翌28日にデンバー・ナゲッツ戦へ臨んでおり、得点源のエドワーズに代わってベテランのマイク・コンリーが先発出場している。