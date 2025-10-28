卓球の「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」が10月28日から11月2日にかけて行われる。世界ランキング上位者が集まる大会で、レベルの高い戦いが予想される。27日までにドローも発表されている。

■トップ2の孫穎莎、王曼碰が不在

昨年は大藤沙月（ミキハウス）が日本選手3人を下して女子シングルスで初優勝を飾った。今大会も日本勢の躍進に期待が高まっている。

ドローによると、今大会にワイルドカードで出場する早田ひな（日本生命）は、世界ランキング5位の王芸迪（中国）と対戦する。2023年には世界卓球とアジア競技大会で連勝を飾った早田が、通算2勝3敗の相手に挑む。

前週の「WTTスターコンテンダー・ロンドン」を制した張本美和（木下グループ）は、1回戦でベテランのユアン・ジア・ナン（フランス）と対戦。また、伊藤美誠（スターツ）は経験豊富なエリザベタ・サマラ（ルーマニア）と顔を合わせる。

さらに、直近発表された世界ランキングでトップ10入りした橋本帆乃香（デンソーポラリス）は、リウ・ヤンズー（オーストラリア）との初戦を迎える。2回戦では、前回女王の大藤との同士討ちの可能性もある。

今大会には、世界1位の孫穎莎と2位の王曼碰がエントリーしておらず、日本勢が優勝争いに加わる可能性がある。昨年、快進撃を見せた大藤に続く選手は現れるのか。