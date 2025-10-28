玉城ティナ、憧れのキティちゃんからプレゼント「一生の思い出になります」 おそろいの千鳥格子柄アピール
俳優の玉城ティナが28日、東京・六本木ヒルズ大屋根プラザで行われた『HELLO KITTY'S GARDEN』プレス発表会に登壇した。
【写真】ギュッ！熱烈なハグを見せた玉城ティナ&ハローキティ
玉城は、TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUとともにゲストとして登壇。オールホワイトのセットアップに、本イベントでハローキティがまとう千鳥格子柄に合わせたタイをアクセントとして取り入れたモードな着こなしで存在感を見せた。
イベントにちなんだ「一緒にピクニックするなら誰と行きたいか」という質問には、「昔から仲のいいお友達と一緒にピクニックしたい」とリラックスできる時間にしたいと回答。また、「小さい頃にキティちゃんのお弁当箱やレジャーシートとかグッズも持っていたので、家族でピクニックに行ったことを思い出します」としみじみと振り返った。
ハローキティがBEOMGYUにエスコートされて登場すると、玉城は「本当にうれしいです。キティちゃんかわいい」と笑顔を向け、「おそろいです」と千鳥格子のタイをハローキティにアピール。
また、イベント来場者に数量限定でプレゼントされる4種のフレグランスから、そのうちの1種をハローキティからプレゼントされると、「一生の思い出になります」と渡されたフレグランスをじっくり見つめ、「私もフレグランスは大好きなので、キティちゃんとおそろいの香水ということですよね」とにんまり。うれしさをにじませた。
『HELLO KITTY'S PICNIC GARDEN』は、あす29日〜11月14日の期間限定で同所にて開催される。昨年50周年を迎えたハローキティは、次の55周年に向けて世界中をやさしさでつなぐ「Togetherness」をテーマに活動していく。1年目の今年は、トレンドの香り体験を取り入れ、やさしさに包まれながら一緒に過ごす友人や家族、パートナーともっとなかよくなれる、ピクニックライクなひとときを届ける。また、上海でも開催される。
