【屋形船ギフト】非日常の東京クルーズ体験を贈る！江戸前汽船の乗船ギフトチケットを発行し、eギフト販売サービス「giftee(R)︎」にて10月28日（火）より販売開始！ 【江戸前汽船×giftee(R)︎】