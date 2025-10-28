内田理央、美脚際立つブーツコーデ「かっこよさと可愛さのバランス最高」「おしゃれすぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/28】女優の内田理央が10月27日、自身のInstagramを更新。すらりとした脚が際立つセットアップ姿を公開した。
【写真】34歳女優「おしゃれすぎる」美太もも見せコーデ
内田は「お気に入りのブーツとセットアップ」とつづり、ダークグレーのセットアップに黒のミドルブーツを合わせたコーディネート写真を投稿。ミニ丈のボトムスからすらりと伸びた美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「かっこよさと可愛さのバランス最高」「おしゃれすぎる」「何を着ても似合う」「カジュアルコーデも素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳女優「おしゃれすぎる」美太もも見せコーデ
◆内田理央、セットアップ×ブーツコーデで美脚披露
内田は「お気に入りのブーツとセットアップ」とつづり、ダークグレーのセットアップに黒のミドルブーツを合わせたコーディネート写真を投稿。ミニ丈のボトムスからすらりと伸びた美しい脚を披露した。
◆内田理央の投稿に「かっこよさと可愛さのバランス最高」と反響
この投稿に、ファンからは「かっこよさと可愛さのバランス最高」「おしゃれすぎる」「何を着ても似合う」「カジュアルコーデも素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】