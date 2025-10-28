出口夏希、美背中大胆見せドレス姿に熱視線「思わず二度見」「縦線くっきりですごい」
【モデルプレス＝2025/10/28】女優の出口夏希が27日、自身のInstagramを更新。背中を大胆に披露したドレス姿を公開し、反響が寄せられている。
出口は「第38回東京国際映画祭ありがとうございました」とイベントへの参加を報告。「『万事快調〈オール・グリーンズ〉』おたのしみに！」と1月16日公開の女優の南沙良とW主演を務める映画についてメッセージを送っている。写真には、鮮やかなイエローのロングドレスを着用し、背中を大胆に開けたスタイルで階段に立つ姿が写されており、引き締まった美しい背中のラインが印象的である。
この投稿に、ファンからは「思わず二度見」「縦線くっきりですごい」「背中が美しすぎる」「スタイル抜群」「大人の魅力」「ゴージャス」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆出口夏希、東京国際映画祭でのドレス姿を披露
◆出口夏希の投稿に反響
