timelesz菊池風磨＆松島聡「timeleszのQrzone」最終回で思い出トーク「Sexy Zone」フル放送にファン感動 「号泣」「13年7ヶ月ありがとう」
【モデルプレス＝2025/10/28】timelesz（タイムレス）の菊池風磨と松島聡が10月27日、ラジオ番組「レコメン！」（文化放送／毎週月〜木曜よる10時〜）内の番組「timeleszのQrzone」（文化放送／月曜深夜0時5分〜）に出演。最終回の放送を迎え、思い出を振り返った。
【写真】松島聡の姉が推すtimeleszメンバー
Sexy Zone初のレギュラーラジオ番組「Sexy ZoneのQrzone」として2012年4月にスタートした同番組。2024年4月には「timeleszのQrzone」に番組名を変更し放送されていたが、佐藤勝利と原嘉孝が2025年11月から「レコメン！」の火曜パーソナリティの就任が決定し、「timeleszのQrzone」は13年7ヶ月の歴史に幕を下ろすこととなった。
番組では、これまでの思い出の放送についてトークを展開。菊池が「収録中に言い合いを始めたりした回もありました」と話すと、松島が「僕言い合いをした事あった、マリウスと。ガチで喧嘩しちゃって反省したもん」と収録中に2022年12月にSexy Zone（現timelesz）を卒業したマリウス葉と収録前に喧嘩をして収録が始まった出来事を懐かしんでいた。
番組終盤には、松島が「長いような、こっからまた新しく始まっていくので。僕と風磨くんは火曜日呼ばれていないですけど、勝利と原ちゃんに盛り上げていただき、我々はゲストで定期的に来させてもらえたら」と感慨深げな様子。菊池は「ここからは恩返しですね。育ててもらったQrzone。Qrzoneという形ではなくなりますけど、『レコメン！』の中で佐藤と原、我々の意思が生き続けるわけですから、僕らが必要とされるなら行きます」と「レコメン！」出演への意気込みを語り、デビューしたばかりの頃からお世話になっていた番組スタッフへ「なんでもない我々をここまで育ててくれてありがとうございます」と言葉を伝えていた。
また、最後に番組ではSexy Zoneのデビュー曲である「Sexy Zone」がフルサイズで流れる場面も。放送を受け、ファンからは「号泣」「感動のラスト」「もう聴けないと思ってたから嬉しい」「久々に聴けて涙」「13年7ヶ月ありがとう」と感動の声が多数寄せられていた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】松島聡の姉が推すtimeleszメンバー
◆timelesz、レギュラーラジオ最終回に感謝
Sexy Zone初のレギュラーラジオ番組「Sexy ZoneのQrzone」として2012年4月にスタートした同番組。2024年4月には「timeleszのQrzone」に番組名を変更し放送されていたが、佐藤勝利と原嘉孝が2025年11月から「レコメン！」の火曜パーソナリティの就任が決定し、「timeleszのQrzone」は13年7ヶ月の歴史に幕を下ろすこととなった。
番組終盤には、松島が「長いような、こっからまた新しく始まっていくので。僕と風磨くんは火曜日呼ばれていないですけど、勝利と原ちゃんに盛り上げていただき、我々はゲストで定期的に来させてもらえたら」と感慨深げな様子。菊池は「ここからは恩返しですね。育ててもらったQrzone。Qrzoneという形ではなくなりますけど、『レコメン！』の中で佐藤と原、我々の意思が生き続けるわけですから、僕らが必要とされるなら行きます」と「レコメン！」出演への意気込みを語り、デビューしたばかりの頃からお世話になっていた番組スタッフへ「なんでもない我々をここまで育ててくれてありがとうございます」と言葉を伝えていた。
◆「timeleszのQrzone」最終回で「Sexy Zone」フル放送でファン感動
また、最後に番組ではSexy Zoneのデビュー曲である「Sexy Zone」がフルサイズで流れる場面も。放送を受け、ファンからは「号泣」「感動のラスト」「もう聴けないと思ってたから嬉しい」「久々に聴けて涙」「13年7ヶ月ありがとう」と感動の声が多数寄せられていた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】