巨人は１０月２９日からジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場室内練習場で行う秋季キャンプのメンバー振り分けを発表した。

午前組、午後組、自主調整組、日本代表組に分かれる。

阿部監督が「地獄の秋」を予告していて午前組、午後組は１日猛練習となる。

午前組は、９時にＧタウンに集合し練習が始まり、午後からはＧ球場室内に移動して練習。午後組は午前中にＧ球場室内で練習を始め、午後１時３０分にＧタウンに集合して午後の練習を行う。

振り分けは以下の通り。

【午前組】

〈投手〉１３名

西舘勇陽、森田駿哉、宮原駿介、横川凱、泉圭輔、石川達也、菊地大稀、堀田賢慎、園田純規、田村朋輝、吉村優聖歩、ルシアーノ、代木大和

〈野手〉１５名

大城卓三、山瀬慎之助、門脇誠、石塚裕惺、浦田俊輔、泉口友汰、中山礼都、リチャード、荒巻悠、宇都宮葵星、佐々木俊輔、オコエ瑠偉、浅野翔吾、若林楽人、ティマ

【午後組】

〈投手〉２１名

赤星優志、又木鉄平、田中千晴、高梨雄平、山田龍聖、石田充冴、井上温大、京本真、堀江正太郎、鈴木圭晋、千葉隆広、木下幹也、松井颯、富田龍、西川歩、吹田志道、森本哲星、黄錦豪、グズマン、花田侑樹、石田隼都

〈野手〉２１名

郡拓也、喜多隆介、大津綾也、亀田啓太、坂本達也、湯浅大、増田陸、中田歩夢、村山源、田上優弥、相澤白虎、竹下徠空、北村流音、萩尾匡也、岡田悠希、笹原操希、三塚琉生、鈴木大和、平山功太、フェリス、舟越秀虎

【自主調整組】※初日の２９日のみ全体集合に参加

〈投手〉７名

田中将大、山粼伊織、戸郷翔征、中川皓太、田中瑛斗、船迫大雅、平内龍太

〈野手〉６名

甲斐拓也、小林誠司、増田大輝、吉川尚輝、坂本勇人、丸佳浩

【日本代表組】３名※２９日全体集合は自主練習で５日に代表合流

大勢、岸田行倫、岡本和真