◆ブリーダズカップマイル・Ｇ１（日本時間１１月２日、デルマー競馬場・芝１６００メートル）＝枠順確定

出走馬１３頭の枠順が決定した。日本のアルジーヌ（牝５、栗東・中内田充正厩舎、父ロードカナロア）はランフランコ・デットーリ騎手を背に９番枠からスタートすることが決まった。デルマーで６戦全勝のフォーミダブルマン（牡４、米国・Ｍ・マッカーシー厩舎、父シティオブライト）は８番枠に決まった。

枠順は以下の通り。（ゲート番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ワンストライプ 牡４ ５７ Ｊ・ヘルナンデス

（２）ノータブルスピーチ 牡４ ５７ Ｗ・ビュイック

（３）サーラン 牡３ ５６ Ｍ・バルザローナ

（４）ザライオンインウィンター牡３ ５６ Ｃ・スミヨン

（５）プログラムトレーディング牡５ ５７ Ｆ・プラ

（６）グランオリエンテ 牡５ ５７ Ｈ・ベリオス

（７）ヨハネス 牡５ ５７ Ｕ・リスポリ

（８）フォーミダブルマン 牡４ ５７ Ｊ・ヴェラスケス

（９）アルジーヌ 牝５ ５７ Ｌ・デットーリ

（１０）ジョンキル 牡３ ５６ Ｃ・キーン

（１１）レトリカル セン４ ５７ Ｉ・オルティスＪｒ．

（１２）ガスミーアップ セン５ ５７ Ｊ・オルティス

（１３）キラート セン４ ５７ Ｒ・ライアン