ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÌµÁö¼Ô¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î£²ÂÇÀÊÏ¢Â³·É±ó¡¡±¦µÓ¤Ë°ãÏÂ´¶¤«¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡õ´ÆÆÄ¸þ¤«¤¦¡¡£²ËÜÎÝÂÇ£´°ÂÂÇ¤ÎÂçË½¤ì¤Ç°ÛÎã¤ÎÁªÂò
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¡¢£±¾¡£±ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³Àï¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢¤³¤ÎÆü£³È¯ÌÜ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿£µÂÇÀÊÌÜ¤ÏÆ±ÅÀ¤Î£¹²ó£±»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¿½¹ð·É±ó¤È¤Ê¤ê¾ìÆâ¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÂÇÀÊ¤Î½éµå¤ÇÆóÅð¤ò»î¤ß¤¿¤¬¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î±äÄ¹£±£±²ó£²»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¤â·É±ó¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ã¡¼¥¶¡¼Åê¼ê¡Ê£´£±¡Ë¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¡Ê£Ã£Ù¡Ë¾Þ£³ÅÙ¤Ç¡¢ÄÌ»»£²£²£±¾¡¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É±¦ÏÓ¤À¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ£³ÅÙ¤ÎÅê¼ê¤È£Í£Ö£Ð£³ÅÙ¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢£°£¹Ç¯¤Î¥Ú¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë°ÊÍè£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±²óÉ½ÀèÆ¬¤Î£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¡¢£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é£²µåÌÜ¤Î£·£¹¡¦£²¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£²£·¡¦£µ¥¥í¡Ë¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢±¦ÍãÀþ¤ØÂÇµåÂ®ÅÙ£±£±£³¡¦£¸¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¸£³¡¦£±¥¥í¡Ë¤Î¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡££¶»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢Àè¼èÅÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£²²ó¤Ë£Ô¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥½¥í¤Ç£±ÅÀ¤òÀè¼è¡££±¡½£°¤È£±ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿£³²ó£±»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î£²ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¡¢ÂçÃ«¤Ï£±¥Ü¡¼¥ë¡¢£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é£¶µåÌÜ¤ÎÆâ³Ñ£¹£µ¡¦£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£³¡¦£°¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ£±£°£±¡¦£µ¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£³¡¦£³¥¥í¡Ë¡¢ÂÇµå³ÑÅÙ£³£²ÅÙ¤Ç±¦Íã¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£Èôµ÷Î¥¤Ï£³£¸£¹¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£±£±£¹¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¡££²»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó£±£³»î¹çÌÜ¤Ç£·¹æ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»ËÜÎÝÂÇ¤Ï£²Ç¯¤Ç£±£°ËÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¾¾°æ½¨´î»á¤Î»ý¤ÄÆüËÜ¿ÍµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢£´²ó¤Ë¥«¡¼¥¯¤ÎµÕÅ¾£³¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç£´ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤ê¤«¤¨¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²ó£±»à°ìÎÝ¤Î£³ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¡¢£²ÈÖ¼êº¸ÏÓ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ï¥Æ¥£¤«¤éº¸Ãæ´Ö¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡££·²óÉ½¤Ë¤Ï£²»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤«¤é¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¥²¥ì¥í¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¼è¤êÊÖ¤¹¤Î¤¬ÂçÃ«¡££·²ó£±»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î£´ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤Ï¡¢µß±ç±¦ÏÓ¤Î¥É¥ß¥ó¥²¥¹¤Î½éµå¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤Æº¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ø¤³¤ÎÆü£²È¯ÌÜ¤ÎÆ±ÅÀ¥½¥í¡££±»î¹ç£´Ä¹ÂÇ¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¥¿¥¤µÏ¿¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó£±¥·¡¼¥º¥ó£¸È¯¤Ï»Ë¾å£²°Ì¥¿¥¤¤ÇµåÃÄµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÄÌ»»£±£±È¯ÌÜ¤ÏÆüËÜ¿ÍÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Ë¤âÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î£¹²ó£±»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¤Ï¿½¹ð·É±ó¡£ÆóÅð¤ò»î¤ß¤¿¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î£±£±²ó£²»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¤â·É±ó¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤Îº¸Á°°ÂÂÇ¤ÇÆóÎÝ¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢É½¾ð¤ò¾¯¤·¤æ¤¬¤á¤Æ¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÈÃæÅç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬ÆóÎÝ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢±¦µÓ¤ò¿¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Ãæ·øÊý¸þ¤Ë¥À¥Ã¥·¥å¤ò¤·¤Æ¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¡£Â³¤¯¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Îº¸Èô¤Ç¤ÏËÜÎÝ¤Þ¤Ç·Ú²÷¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º£´»î¹ç¤Ç£±£¸ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨£µÊ¬£¶ÎÒ¤È¶ì¤·¤ó¤ÀÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤«¤é¤ÏÄ´»Ò¤ò¾å¤²¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè£´Àï¤Ç¤Ï°µ´¬¤Î£±»î¹ç£³ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÂè£±Àï¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Âè£²Àï¤Ç¤â¥À¥á²¡¤·ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë±¦Á°°ÂÂÇ¡£¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾õÂÖÅª¤Ë¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤¹£²£¸Æü¡ÊÆ±£²£¹Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£´Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£