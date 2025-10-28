ワールドシリーズ第3戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」でスタメン出場。第4打席でこの試合2本目となるソロ本塁打を放った。ベンチも沸き立ったこの場面、キケの愛称で知られるエンリケ・ヘルナンデス内野手のリアクションに反響が寄せられた。

4-5のビハインドで迎えた7回1死走者なしの場面、ドミンゲスの初球を捉えた。打球は左中間スタンドへ。飛距離401フィート（約122.22メートル）、打球速度107.8マイル（約173.48キロ）の一撃で同点とし、この試合2本目のアーチで本拠地は熱狂に包まれた。

ドジャースベンチも大盛り上がり。キケは大興奮で何かを叫びながらベンチの手すりを叩き、ベンチ内では大谷に向かって雄叫びを上げた。異常な興奮ぶりがカメラにも捉えられ、X上の日本人ファンからは「大谷の活躍にキケも興奮してる」「キケめっちゃ吠えてる」「キケ様の喜びっぷり！」「ファイヤー出まくってる」と視線を集めていた。

大谷はこの試合、初回に右翼線への二塁打、3回の第2打席で右越えへソロ本塁打、第3打席では左中間を破る適時二塁打を放ち、4安打2本塁打3打点の活躍。さらに9回の第5打席での申告敬遠で出塁している。ここ2戦、本拠地では7打数7安打5本塁打と、圧倒的な成績を収めている。



（THE ANSWER編集部）