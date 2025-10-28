ワールドシリーズ第3戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。2本塁打を含む長打4本の大暴れを見せている。同点で迎えた9回の第5打席は申告敬遠で勝負を避けられ、試合は延長戦に。11回の攻撃でも再び申告敬遠となり、場内は大ブーイングとなった。その後の走塁中に右足を気にする仕草もあり、ロバーツ監督が状態を確認する場面もあった。

5-5の同点で迎えた9回の打席で、ブルージェイズベンチは申告敬遠を指示。さらに11回は2死走者なしのシチュエーションでも勝負してもらえず、2打席連続で歩かされた。ドジャースタジアムは大きなブーイングが生まれた。

その後、大谷は走塁で右足を痛めたかのような仕草を見せた。顔をゆがめ、ロバーツ監督とトレーナーが状態を確認するためベンチを出た。大谷は出場を継続したが、この回の攻撃が無得点に終わるとベンチ裏へと移動していた。

大谷は初回に右翼線二塁打を放つと、第2打席で大投手シャーザーから右翼ポール際へのソロホームランを記録した。さらに続く3打席目も左中間への適時二塁打。そして7回にこの日2本目の同点ソロをかっ飛ばしていた。明日の第4戦で先発投手としてマウンドに上がる予定になっている。



