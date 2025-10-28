TOMORROW X TOGETHER・BEOMGYU、ピクニックはメンバーと一緒に「楽しいお話がしたいです」
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUが28日、東京・六本木ヒルズ大屋根プラザで行われた『HELLO KITTY'S PICNIC GARDEN』プレス発表会に登壇。メンバーとのピクニック願望を明かした。
【全身ショット】似合ってる！黒スーツを着こなすBEOMGYU
BEOMGYUはすらりとしたスタイルを活かし、ショート丈のジャケットをスタイリッシュに着こなしたクールな黒スーツで登場。イベントにちなみ「一緒にピクニックするなら誰としたいか」と聞かれると、「最近本当に忙しいから、メンバーと一緒に公園に行って休みたいです」と本音を吐露しつつ、「メンバーと一緒に楽しいお話がしたいです」とほほ笑ましい思いを明かした。
また、イベント来場者に数量限定でプレゼントされる4種のフレグランスから、そのうちの1種をハローキティからプレゼントされると、「この香りは“お気に入りのリボン”なんですけど、さわやかで落ち着く香りで今の気分にぴったりです。ありがとうございます」と笑顔を見せた。
フォトセッションでは、ハローキティとハートを作ったりとさまざまな顔を見せたBEOMGYU。最後にはハグで別れを惜しんでいた。
『HELLO KITTY'S PICNIC GARDEN』は、あす29日〜11月14日の期間限定で同所にて開催される。昨年50周年を迎えたハローキティは、次の55周年に向けて世界中をやさしさでつなぐ「Togetherness」をテーマに活動していく。1年目の今年は、トレンドの香り体験を取り入れ、やさしさに包まれながら一緒に過ごす友人や家族、パートナーともっとなかよくなれる、ピクニックライクなひとときを届ける。また、上海でも開催される。
ほかに、玉城ティナが登壇した。
