習慣から体を変える“長期痩せ”メソッドを提案！エミーラ オンラインダイエットサービス『E-slim(イースリム)』

エミーラは、オンラインダイエットサービス『E-slim(イースリム)』を開始しました。

ハードな運動は一切行わず、パーソナルトレーナーがオンラインで伴走し、習慣から体を変える“長期痩せ”メソッドを提案する新サービスです。

現在、2025年12月31日までのお申し込みで1ヶ月分50％OFF＆追加特典がもらえるキャンペーンを実施しています！

エミーラ オンラインダイエットサービス『E-slim(イースリム)』

『E-slim(イースリム)』は、”endless slim (ずっとスリムなままでいよう)”を名前の由来に持つ、現代の“ダイエット疲れ”に悩む方に向けたオンラインダイエットサービスです。

「痩せたのに戻る」多くの原因である、短期間で急激に体を変えようとする“無理な方法”ではなく、「続けられることこそ、美しさの本質」という新しい価値観を提案します。

10年以上のトレーナー歴を持つ代表・齊藤 亮太氏が、運動よりも“飲食習慣”の見直しにこそ根本的な解決の糸口があると考え、ジムを飛び出して立ち上げた「運動しない習慣改革サービス」です。

特徴1：運動しないから、続けられる。

E-slimでは、ハードな筋トレを一切行いません！

ダイエットに「短期集中」や「追い込み」は必要なく、自宅でも無理なくできる食習慣・生活リズムの改善が中心です。

「頑張らなくても痩せていく」感覚を実感できる、続けやすさを重視したメソッドです。

特徴2：専門トレーナーが“習慣”を設計

経験豊富なパーソナルトレーナーが、オンラインであなたの生活を分析。

パーソナルトレーナー歴11年で柔道整復師の資格も持つ専門家が、無理のない改善提案と毎週のサポートで、**「続けられる仕組み」**を一緒に作ります。

特徴3：“短期痩せ”ではなく“長期痩せ”

E-slimが目指すのは「2ヶ月で−5kg」といった短期的な結果ではありません。

目標は「1年後も体型をキープできる自分」

卒業後もリバウンドしない、一生もののダイエットスキルを身につけられます。

1ヶ月分50％OFF＆追加特典プレゼントキャンペーン

『E-slim(イースリム)』のサービス開始にあたり、お得なキャンペーンが実施されています。

2025年12月31日までのお申し込みで、1ヶ月分が50％OFFになります！

さらに、追加特典もプレゼントされます。

今後は、産婦人科医・麻酔科医との共同研究を通じて、ホルモンバランスや代謝など、女性の体の仕組みに即した科学的根拠に基づくメソッドの確立も目指しています。

“頑張るダイエット”の時代に終止符を打ち、持続可能な美容習慣を提案する新しいサービスです！

エミーラが提供するオンラインダイエットサービス『E-slim(イースリム)』の紹介でした。

