受賞全36作品が一挙上映！映像文化製作者連盟『映文連アワード2025受賞作品上映会』

映像文化製作者連盟が主催する『映文連アワード2025』の受賞作品上映会の詳細が決定しました。

2025年11月27日(木)・28日(金)の2日間にわたり、池袋・新文芸坐にて開催されます。

グランプリ作品、文部科学大臣賞作品、経済産業大臣賞作品はじめ、受賞全36作品が一挙上映されます！

映像文化製作者連盟『映文連アワード2025受賞作品上映会』

『映文連アワード2025』の全受賞作品を上映する「受賞作品上映会」が2日間にわたり開催されます。

両日とも午前10時より3プログラムずつ、合計6プログラムに分けて上映。

さらに、受賞作品の監督やディレクターによるトークセッションも開催されます。

また、11月27日(木)の夜には、海外の企業映像フェスティバル受賞作を上映する「International Corporate Film Showing 2025」も行われます！

開催概要・チケット情報

開催日：2025年11月27日(木)・28日(金)

会場：新文芸坐 (東京都豊島区東池袋1-43-5 マルハン池袋ビル3F)

アクセス：池袋駅東口徒歩5分

チケット(税込)：

●プログラム券 800円(当日券1,000円) ※A〜Fのどれか1回鑑賞可

●1日券 2,000円(当日券2,400円) ※11月27日(A〜C)または11月28日(D〜F)が鑑賞可

●ICFS券 2,500円(当日券3,000円) ※ワンドリンク付

●共通鑑賞券 5,000円 ※A〜FプログラムとICFSが鑑賞可 (前売券のみ)

※自由席／定員・入替制

※当日券は上映会場にて、開場時間より販売されます。

前売券購入方法

●チケットぴあ (2025年11月26日(水)まで発売)

Pコード：プログラム券 468-432 / 1日券 468-434 / ICFS券 555-698 / 共通鑑賞券 468-433

●映文連事務局にてお申込み (2025年11月19日(水)まで発売)

申込書に必要事項を記入の上、メールにて申込み (E-mail： info@eibunren.or.jp)

●映像文化製作者連盟事務局にて直接購入

(東京都中央区日本橋日本橋小網町17-18 藤和日本橋小網町ビル7F)

上映プログラム【11月27日(木)】

「A 素晴らしき自然・人々・文化」 (4作品) 10:00〜11:52頃

「B 映像自由区_若手監督の映像」 (6作品) 12:05〜16:00頃(途中休憩あり)

「C 映像自由区_コーポレート映像」 (15作品) 16:15〜18:35頃

トークセッションコーナー (Bプログラム内 15:10〜16:00)

＜出演予定＞

恵水流生 (「狐の嫁入り」プロデューサー・監督)

上野詩織 (「生きているんだ友達なんだ」監督)

Chavo (「折り鶴と蒼い蛙」監督)

寺谷千穂 (「さよなら来福亭」監督)

モデレーター：宮田公夫 (電通ライブプロデューサー)

「International Corporate Film Showing 2025」 (19:00〜21:00)

ドイツのワールドメディアフェスティバル、カンヌのコーポレートメディア＆TV大賞など、海外の企業映像フェスティバルの今年度受賞作品及び優秀作品10数作品が解説付きで上映されます。

上映作品の制作者からのビデオメッセージ(3作品程度)も上映予定です。

上映プログラム【11月28日(金)】

「D 社会と未来を考える」 (5作品) 10:00〜12:26頃

「E 地方こそフロンティア」 (4作品) 12:35〜15:23頃

「F 自分らしく生きる」 (2作品) 15:35〜18:15頃

トークセッションコーナー (Fプログラム内 17:25〜18:15)

＜出演予定＞

宮川伊都子 (「SBCスペシャル 本田先生のこころ診察室」 ディレクター)

宮部洋二郎 (「だから、私はここで生きる〜福島・大熊町 移住した若者たち〜」 ディレクター)

宮田桃子 (「子育て まち育て 石見銀山物語 2024春夏」 ディレクター)

モデレーター：谷川建司 (映画ジャーナリスト)

2025年を代表する優れた短編・コーポレート映像作品が一堂に会する貴重な上映会。

監督やディレクターの生の声が聞けるトークセッションも、映像ファンにとって見逃せない機会となりそうです☆

池袋・新文芸坐で開催される『映文連アワード2025受賞作品上映会』の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 受賞全36作品が一挙上映！映像文化製作者連盟『映文連アワード2025受賞作品上映会』 appeared first on Dtimes.