1本のタバコスティックを繰り返し使用！HiLIQ 加熱式タバコ専用デバイス「ZIRO H1」

HiLIQは、独自の高熱伝導技術を搭載した加熱式タバコ専用デバイス「ZIRO H1」を2025年9月29日(月)より発売しました。

1本のタバコスティックを繰り返し使用でき、ランニングコストを大幅に削減できる画期的なデバイスです。

公式サイトおよび楽天市場で販売が開始されています！

HiLIQ 加熱式タバコ専用デバイス「ZIRO H1」

HiLIQ ZIRO H1は、独自開発の「360°高熱伝導技術」により、1本のタバコスティックを繰り返し使用可能な加熱式タバコデバイスです。

従来製品と比較してランニングコストを約50％削減できるコスパ抜群のモデル。

吸引回数無制限で、優れた携帯性とスマートなデザイン、簡単な操作性も兼ね備えています。

ZIRO H1 (製品概要)

メーカー希望小売価格：税込4,280円

発売日：2025年9月29日(月) ※発売中

販売場所：HiLIQ公式サイト、楽天市場

サイズ・重量：サイズ34.8×20.6×92.5mm、約66g

バッテリー：1800mAh

カラー：Cosmic Black コスミックブラック, Titanium Gray タイタニウムグレー

充電ポート：Type-C

適用スティック：TEREA、SENTIA

TEREA、SENTIAスティックに対応した加熱式タバコデバイス。

コンパクトで持ち運びしやすいデザインと、視認性の高い液晶スクリーンも特徴です。

1本のタバコスティックを2回使用可能

従来の加熱式タバコでは考えられなかった画期的なコスト削減を実現！

1本のタバコスティックを繰り返し使用できる独自技術により、ユーザーのランニングコストを約50％削減します。

例えば、1日1箱(20本)使用していた方が本製品を利用すると、実質的なタバコ代が約半額に。

長期的な使用により、より大きな節約効果を得ることができます。

360°高熱伝導技術で味わいを維持

特許取得の360°高熱伝導技術により、タバコスティックを均一かつ効率的に加熱します。

これにより、2回目でも味わいの濃度や風味が落ちることを防ぎ、どの回数でも満足のいく喫煙体験を提供します☆

過加熱防止機能も搭載し、常に最適な温度管理を実現しています。

吸引回数無制限・簡単な操作

一般的な加熱式タバコデバイスとは異なり、吸引回数に制限がありません！

250秒のセッション時間内で、ご自身のペースで喫煙を楽しめます。

スティックを差し込むだけで自動的に作動し、1回目の使用後は、スティックを取り出さずに操作ボタンを長押しするだけで2回目の喫煙を開始できる簡単な操作性も魅力です。

1本のスティックを2回使えて経済的な、HiLIQの加熱式タバコデバイス「ZIRO H1」。

独自の加熱技術で2回目も美味しく吸え、吸引回数も無制限という自由な喫煙スタイルを実現します。

HiLIQから発売中の加熱式タバコ専用デバイス「ZIRO H1」の紹介でした。

