オーストラリア産牛肉の食べ比べも！沖縄ステーキ祭in沖宮大文化祭

オージー・ビーフ、オージー・ラムの生産者団体である「ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア」(MLA)は、一般社団法人「沖縄ステーキ協会」が開催する〈沖縄ステーキ祭in沖宮大文化祭〉にオフィシャルパートナーとして協賛します。

沖縄で初めての開催となるステーキ祭は、2025年11月8日(土)に奥武山公園いこいの広場にて実施されます。

沖縄を代表するステーキ店11店舗が出店し、オーストラリア産牛肉の食べ比べなどが楽しめます！

沖縄ステーキ祭in沖宮大文化祭

日時：2025年11月8日(土)10:00〜16:00

前夜祭：2025年11月7日(金)16:00〜21:00

会場：奥武山公園いこいの広場(少年野球場)(沖縄県那覇市奥武山町44-1)

入場形式：チケット制(事前販売・当日販売／もぎりチケット)

※購入したチケットが2,000円分の食事、ドリンクチケットになっています。

販売場所：沖縄ステーキ協会公式サイト、各加盟店舗、主要プレイガイド

主催：沖縄ステーキ協会(STEAK HEAVEN OKINAWA)

※小雨決行・荒天中止

〈沖縄ステーキ祭in沖宮大文化祭〉は、琉球料理、アメリカン料理に次ぐ、沖縄の第三食文化として発展してきた「ステーキ」文化を、さらに継続・発展させるために沖縄ステーキ協会とMLAがタッグを組んで初開催するイベントです。

地元のみならず観光客にも愛され、「締めステーキ」という独自のスタイルを生み出すまでに発展した沖縄のステーキ文化。

今回は、那覇港の守護神として古くから崇敬を集める沖宮の大文化祭と連携し、伝統と革新が交差する新たな食体験の場を創出します！

神聖な境内という特別な空間で、沖縄が誇るダイナミックなステーキ文化を融合させた意義深いイベントです。

オーストラリア産牛肉6種類のステーキ食べ比べ

会場で提供されるステーキは、すべてオーストラリア産牛肉です！

「ステーキ88」や「やっぱりステーキ」など、沖縄を代表するステーキ店11店舗が出店予定。

さらに、以下の6種類のステーキを食べ比べすることができ、それぞれの味・食感の違いを楽しむことができます☆

肩ロース(チャックロール)グラスフェッドビーフ肩ロース(チャックアイロール)グラスフェッドビーフカイノミ(フラップミート)グレインフェッドビーフサーロイン(ストリップロイン)グラス＆グレインフェッドリブロース(キューブロール)グラス＆グレインフェッドヒレ(テンダーロイン)グラス＆グレインフェッド

グラスフェッドビーフ（牧草飼育牛）のしっかりとした風味や、グレインフェッドビーフ（穀物飼育牛）の豊富な脂身（マーブリング）と滑らかな食感など、オージー・ビーフの奥深い魅力を堪能できます。

沖縄文化とエンタメの融合イベント

本イベントは、ステーキグルメ提供だけでなく、沖縄の文化とエンターテインメントが融合した総合イベントとして展開されます。

ハワイと沖縄の文化交流を象徴する華やかな「フラダンスショー」や、若者文化の象徴として注目を集める「スケートボードパフォーマンス」も実施。

子ども連れのファミリーも楽しめる「ふわふわ遊具」も設置されます！

沖縄初のステーキ祭が、神聖な沖宮の大文化祭と連携して開催！

オーストラリア産牛肉の6種食べ比べや人気店のステーキ、沖縄文化とエンタメが融合した、家族みんなで楽しめるイベントです。

奥武山公園いこいの広場で開催される〈沖縄ステーキ祭in沖宮大文化祭〉の紹介でした。

