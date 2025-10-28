お笑いコンビ・ジョイマンが２８日、都内で、「第３回ジョイマン百人一首大会」（１１月１５日、東京・ひがしんアリーナ）の取材会を開催。百人一首本家の名人からの意外な反響を明かした。

同大会は、コンビの代表ネタ「ラップ」をモチーフにしたカード使用するオリジナルゲームのイベント。カードは２３年から発売しているが、常に売り切れが続く人気ぶりで、池谷和志は「入荷する時１０個ぐらいしか入れてないんじゃないか。売り切れるのがビックリするくらい早い」と反響を冗談交じりに熱弁した。

今回から子供向けイベントと、大会の２部制で行われるが、大会は毎回激戦だという。カード制作者の高木晋哉も決勝では札を１枚も取れないほど猛者が集うそうで、高木は「ジョイマン力が高すぎる」と苦笑いした。

実際、その盛り上がりを聞きつけ「一流の名人の方が参加してくださった」ことも。高木いわく「百人一首ファンの人は『あの名人いるんだけど！』みたいな、僕らよりその人に握手求めるみたいな感じ人」だそうだが、詠まれる歌は、聞き慣れたものとは異なり高木のユニークなラップであるため順当には優勝にはたどり着けないそう。

「でもその人いわく『これは百人一首ではない』。詠んでる人が僕だけなんで『これは“一人”じゃないですか』みたいな感じで言われまして。負け惜しみだなと」と悔しさたっぷりに語られたと暴露。過去優勝者は、“ラップ”を全て丸暗記してきた１０代だという。

オリジナルの百人一首は子供から大人まで幅広く浸透し、大会も規模を広げている。池谷は今後について「百人一首の神聖な場所で大会をやってみたい。武道館とかでやってみたい」と国技化の野望も掲げていた。